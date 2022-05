WWF: liczba zwierząt gospodarskich musi się zmniejszyć, a udział gruntów wykorzystywanych uprawy roślin przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi wzrosnąć; Fot. Shutterstock

Według nowego raportu organizacji ochrony środowiska WWF, rolnictwo w UE wnosi jedynie ograniczony wkład w globalną podaż żywności.

Zdaniem WWF, UE eksportuje głównie żywność wysokiej jakości, taką jak czekolada czy mięso, a importuje tanie produkty, takie jak kakao czy pasza dla zwierząt.

W opublikowanym w tym tygodniu raporcie pod tytułem „Europa zjada świat” (podkreślono, że kraje UE importowały więcej kalorii i białka – w tym w postaci pasz dla zwierząt – niż w innych regionach. UE zabiera 11 proc. kalorii i 26 proc. białek z innych rynków.

Ekolodzy wzywają do jasnego przemyślenia rolnictwa UE. Tylko bardziej zrównoważony system żywnościowy jest w stanie zagwarantować w przyszłości bezpieczeństwo żywnościowe W tej chwili na przykład, co najmniej połowa produkcji zboża w UE trafia do zwierząt.

Według WWF, UE musi inaczej produkować i konsumować. Na przykład liczba zwierząt gospodarskich musi się zmniejszyć, a udział gruntów wykorzystywanych do uprawy zbóż, roślin bobowatych, warzyw i owoców przeznaczonych do spożycia przez ludzi musi wzrosnąć.

Raport krytykuje również marnotrawienie żywności w gospodarstwach rolnych. Szacuje się, że na całym świecie 1,2 mld ton żywności przeznaczonej dla ludzi zostało utracone podczas zbiorów lub wkrótce po nich. To około 15 procent całej produkcji żywności. Powodem była regionalna nadprodukcja, ekstremalne warunki pogodowe i wymagania handlu detalicznego.