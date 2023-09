Wybory do izb rolniczych to doskonała okazja do decydowaniu o tym, kto będzie reprezentował naszą branże. Fot. shutterstock

24 września w całej Polsce odbędą się wybory. Jeszcze nie te parlamentarne, ale dla społeczności rolniczej nie mniej ważne - tego dnia wybierać będziemy naszych przedstawicieli w Izbach Rolniczych.

Już 24 września odbędą się wybory do izb rolniczych

Izby rolnicze mają dość szerokie kompetencje, ale musimy chcieć je wykorzystać

Nie powtórzmy fatalnej frekwencji sprzed 4 lat

W tym roku uprawnionych do głosowania w wyborach do walnego zgromadzenia izb rolniczych jest około 3 milionów osób. To dużo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że wniosków o dopłaty bezpośrednie do ARiMR wpływa niespełna 1,3 mln. Z kolei w KRUS ubezpieczonych jest jeszcze mniej osób, tj. nieco ponad milion osób (z czego ponad 637 tys. osób to rolnicy, a pozostali ubezpieczeni to pomocnicy rolników, domownicy oraz małżonkowie). Skąd więc tak wysoka liczba uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych? Członkami samorządu rolniczego z mocy ustawy są bowiem płatnicy podatku rolnego (a więc nie tylko rolnicy), płatnicy podatku dochodowego z działu specjalnego produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy posiadają wkład gruntowy. Jak więc widać członkami izb są nie tylko rolnicy, ale także wielu mieszkańców wsi, którzy de facto nie wiedzą często, że mają prawo do głosu w izbach.

W poprzednich wyborach do izb, które odbyły się w 2019 roku, frekwencja wyniosła zaledwie niespełna 6%. To wynik dramatycznie niski. A były takie gminy w kraju, gdzie frekwencja była niższa niż 2%. Tylko w kilku obwodach wyborczych udało się uzyskać wynik frekwencji zbliżony do 20%. Gdyby powtórzyć tę samą frekwencję to w tym roku do urn wyborczych udałoby się 180 tys. uprawnionych do głosowania członków izb rolniczych. Miejmy nadzieję, że ten wynik będzie wyższy. Dlaczego nasz udział w wyborach będzie tak ważny?

Możemy mieć silny samorząd rolniczy, ale musimy tego chcieć

Izby rolnicze mają dość szerokie kompetencje. Delegaci w izbach są reprezentantami rolników - w naszym interesie jest, by w samorządzie rolniczym reprezentowali nas ludzie faktycznie z rolnictwem związani. Tymczasem w niektórych gminach brakuje choćby jednego delegata, bo nie ma chętnych. W części gmin wybory w zasadzie nie musiałyby się odbywać, bo ilość mandatów jest większa bądź równa liczbie kandydatów. Ale są i takie gminy, gdzie jest kilku kandydatów do reprezentowania rolników w izbach rolniczych. I w takich gminach wybory będą doskonałą okazją, by wyznaczyć do reprezentowania w samorządach rolniczych tych, którzy naprawdę o rolnictwie mają pojęcie, znają aktualne realia prowadzenia gospodarstwa i dążą do tego, by pokazywać, jak rzeczywiście ma się nasza branża.

W Niemczech czy Francji tamtejsze samorządy rolnicze są dość silne. Jeśli chcemy, by nasze rolnictwo nie ustępowało tak silnym agrarnie krajom jak wspomniane tu państwa zachodnie, to zacznijmy od tego, na co mamy wpływ. Bardziej bezpośredniej - aniżeli wybory do izb rolniczych - możliwości kształtowania reprezentantów polskiego rolnictwa nie mamy. Ale na wybory trzeba zwyczajnie iść. Nie chodzi o bardzo wysoką frekwencję, bo - umówmy się - z tychże 3 mln osób uprawnionych do głosowania tylko drobna część to de facto rolnicy lub osoby choćby w minimalny sposób związane z rolnictwem, ogrodnictwem etc. Ale gdyby na wybory udało się większość z nas, rolników, to i frekwencja byłaby wyższa, a i sami delegaci wybrani zostaliby w bardziej miarodajny, rzetelny sposób. Tymczasem w licznych gminach delegatem jest jedyna chętna osoba lub ta, która ma większą rodzinę. Tak niestety wyglądają realia. Jeśli w danej gminie jest 300 osób uprawnionych do głosowania, a frekwencja wyniesie 10%, to okazuje się, że do urn wyborczych dociera 30 osób. Wygra wtedy ten, kto zaprosi do wyborów członków rodziny...

Delegatami muszą być osoby znające realia rolnictwa

Niestety na chwilę obecną sytuacja z izbami rolniczymi wygląda bardzo różnie. Są wszak w izbach delegaci, którzy rolnictwem nie zajmują się od kilkunastu lat lub też nie zajmowali się nim profesjonalnie nigdy. Część delegatów co najwyżej mieszka na wsi i znajduje się na listach płatników podatku rolnego. To smutna prawda. Bo potrzebujemy delegatów, którzy odezwą się kiedy trzeba i mają rozeznanie. W izbach nie są nam potrzebni "pielgrzymi dożynkowi", którzy odwiedzają jedynie kolejne święta plonów w każdej parafii, gminie, powiecie.

Kompetencje izb rolniczych są szerokie, ale musimy chcieć je wykorzystać. Nie skorzystamy z nich, jeśli delegatami będą ludzie, którzy odbijają się tylko na kolejnych posiedzeniach rad powiatowych, zjedzą ciasteczko, wypiją kawę, a rolnictwo jest dla nich którymś z kolei elementem działalności społecznej.

Na szczęście są izby na szczeblach powiatowych czy wojewódzkich, które starają się działać prężnie i faktycznie chcą wykorzystać możliwości, jakie prawo daje izbom rolniczym. Ale zaczynać musimy od gminy. Od wyboru delegatów, którzy w rolnictwie byli, są i wiążą z nim przyszłość.