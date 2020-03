Wyhamowanie spadków notowań oleistych na światowych giełdach

Piątkowe notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach, natomiast w ujęciu tygodniowym przeważały wzrosty cen.

W minionym tygodniu początkowo taniały kontrakty na oleiste- w poniedziałek cena rzepaku na paryskiej giełdzie spadła prawie 5 proc. do najniższej wartości od blisko dwóch lat (335,5 euro/t). Od wtorku do piątku na rynkach przeważały zdecydowanie wzrosty cen i to pomimo kontynuacji przeceny ropy na światowych giełdach (wykresy poniżej).

Ropa Brent potaniała przez ostatni tydzień o 20,3 proc. do najniższego poziomu od 2003 r., natomiast cena amerykańskiej ropy WTI spadła aż o 29,5 proc. i jest najtańsza od 2002 r. Tylko od początku marcu notowania ropy obniżyły się o prawie 50 proc.

Tanieją również oleje roślinne (wykorzystywane częściowo do produkcji biopaliw). Olej palmowy na giełdzie w Malezji potaniał od szczytu na początku br. o 30 proc., natomiast cena oleju sojowego na giełdzie w Chicago od początku roku spadła o 28 proc. i jest najniższa od 2006 r.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie majowym w piątek spadła o 0,3 proc. do 349,00 euro/t (1587 zł/t) i była o 2,9 proc. niższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 1,0 proc. Ponieważ w ostatnim czasie silnie stracił na wartości złoty wobec euro (w minionym tygodniu o ponad 4 proc.) rzepak na naszym krajowym rynku nie powinien aż tak bardzo tracić na wartości.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 0,2 proc. i wyniosły 461,90 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 0,6 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 1,8 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 2,3 proc. i kosztowała 316,91 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 5,1 proc., natomiast przez ostatni tydzień wzrosła o 1,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 0,29 proc. (349,00 euro/t-1587 zł/t).



Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,28 proc. (316,91 USD/t- 1344 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena spadła o 0,22 proc. (461,90 CAD/t- 1376 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.