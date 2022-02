Wzrost cen oleistych na światowych giełdach

Piątkowe notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Liderem rynku w piątek i w ujęciu tygodniowym był rzepak notowany na giełdzie w Paryżu, który podrożała przez tydzień o 1,8 proc.

W minionym tygodniu liderem wzrostów był co prawda rzepak notowany na Matif, jednak to amerykańska soja notowana na giełdzie w Chicago w ostatnich tygodniach wyraźnie zyskuje na wartości. W piątek jej cena osiągnęła najwyższą wartość od 14 maja ub.r. (wykres poniżej). Wzrost cen soi to głównie przyczyna spadku produkcji w Ameryce Płd., ale także efekt najwyższych w historii notowań oleju palmowego (ciągnie cenę oleju sojowego) i rosnące ceny ropy naftowej (najdroższa od 2014 r.). W tym układzie wydaje się, że powrót tendencji wzrostowej na rzepaku jest kwestią czasu- już w minionym tygodniu cena wzrosła najwięcej wśród oleistych.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły w piątek o 1,1 proc. do 703,25 euro/t (3185) zł/t, ) i były o 52,5 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 1,8 proc. Notowania kanadyjskiej canoli w piątek podniosły się o 1,1 proc. i wyniosły 1019,60 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 31,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 0,6 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,6 proc. i kosztowała 588,44 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 16,3 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 1,2 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,15 proc. (703,75euro/t- 3185 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,60 proc. (588,44 USD/t- 2342 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,07 proc. (1019,60 CAD/t- 3200 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.