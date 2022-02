Wzrost cen oleistych na światowych giełdach

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na MATIF podrożał o 1,9 proc.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły wczoraj o 1,9 proc. do 729,50 euro/t (3313) zł/t, ) i były o 54,6 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Cena rzepaku jest obecnie najwyższa od końca stycznia br. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 1,2 proc. i wyniosły 1032,00 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 28,9 proc. Aktualna cena canoli jest najwyższa od 12 stycznia br. Amerykańska soja podrożała o 2,1 proc. i kosztowała 600,75 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 18,2 proc. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa od 12 maja ub.r.

Notowania oleistych powróciły do trendu wzrostowego. Liderem wzrostów jest amerykańska soja (wykresy poniżej). Główne powody wzrostu cen to mniejsze zbiory soi w Ameryce Południowej, a w ostatnich dniach zaostrzający się konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, który powoduje m.in. wzrost cen ropy na światowych rynkach (Brent zbliża się do 100 USD/baryłkę i jest najdroższa od września 2014 r.). Część olei roślinnych wykorzystywana jest do produkcji biopaliw.

Rzepak MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 1,89 proc. (729,50 euro/t - 3313 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,09 proc. (600,75 USD/t - 2410 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,22 proc. (1032,00 CAD/t - 3249 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.