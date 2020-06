Wzrost cen przetworów mlecznych na GDT

Na ostatnim przetargu nowozelandzkiej platformy GDT wzrosły ceny większości przetworów mlecznych.

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 06 czerwca zakończył się wzrostem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 1,9 proc. Przez rok (połowa czerwca 2019- połowa czerwca 2020) wartość indeksu obniżyła się o 7,8 proc. Trzeci przetarg z rzędu zakończył się wzrostem indeksu. Jednak zwyżki nie były zbyt okazałe (łącznie o 2,9 proc.). Pomimo ostatnich wzrostów kwotowania od pięciu miesięcy są pod presją szerzącego się na świecie koronawirusa z Chin. Od połowy stycznia br. spadek indeksu wynosi jeszcze 13,0 proc., a półtora miesiąca temu wartość indeksu była najniższa od połowy grudnia 2018 r.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

Mleko pełne w proszku (WMP) na ostatnim przetargu GDT podrożało o 2,2 proc. i kosztowało 2829 USD/t. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) wzrosła o 3,1 proc. i wyniosła 2609 USD/t. Cena masła spadła o 1,0 proc. i wyniosła 3597 USD/t.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w kwietniu br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 2,6 proc. do 33,53 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 3,1 proc. Kwietniowa cena mleka jest najniższa od lipca 2018 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w kwietniu spadła o 5,2 proc. i wyniosła 29,55 euro/100 kg. W ujęciu kwiecień 2019- kwiecień 2020 kwotowania spadły o 7,0 proc. Obecna cena jest najniższa od października 2016 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

W Unii Europejskiej w okresie 10.05- 07.06.2020 r. cena hurtowa WMP podniosła się o 2,9 proc. do 2709 euro/t (przez ostatni rok cena spadła o 8,7 proc.). SMP podrożało o 11,6 proc. do 2171 euro/t (przez rok wzrost wyniósł 6,4 proc.). Cena masła wzrosła o 9,9 proc. do 3090 euro/t i jest niższa o 23,4 proc. wobec kwotowań przed rokiem.

W kwietniu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 2,9 proc. do 132,89 zł/100 l. Od kwietnia 2019 do kwietnia 2020 mleko potaniało o 2,2 proc. Obecnie cena jest niższa o 13,7 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Żródło: GUS