Wzrost cen większości oleistych na światowych rynkach

Piątkowe notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Kanadyjska canola podrożała o 0,7 proc. i jest najdroższa od połowy lipca 2013 r.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie lutowym w piątek wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 409,25 euro/t (1831 zł/t) i była o 3,7 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 1,1 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,7 proc. i wyniosły 593,1 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 31,0 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 1,7 proc. Kanadyjski urząd statystyczny obniżył w czwartek nieoczekiwanie prognozę produkcji canoli w obecnym sezonie o 0,7 mln t do 18,7 mln t, co oznacza najmniejszą produkcję od pięciu lat. Wywołało to wzrost ceny canoli na giełdzie w Winnipeg- do najwyższego poziomu od ponad 7 lat. Amerykańska soja potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 427,32 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 31,50 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 2,4 proc.

Na rynku olei roślinnych i ropy naftowej w ujęciu tygodniowym notowania były po raz piąty z rzędu wzrostowe (nieznacznie potaniał jedynie olej sojowy). Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur osiągnął w minionym tygodniu najwyższą cenę od września 2012 r. Z kolei ropa Brent i WTI jest najdroższa od marca br.

Cena amerykańskiej ropy WTI w minionym tygodniu wzrosła o 1,6 proc. (przed tygodniem wzrosła o 6,8 proc.), a cena Brent podniosła się o 2,2 proc. (o 7,2 proc. wzrosła tydzień wcześniej). Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur w minionym tygodniu podrożał o 4,2 proc. (tydzień wcześniej cena wzrosła o 1,2 proc.). Cena oleju sojowego spadła o 0,7 proc. (tydzień wcześniej wzrosła o 0,1 proc.).

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 0,43 proc. (409,25 euro/t- 1831 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,45 proc. (427,32 USD/t- 1571 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,68 proc. (593,10 CAD/t- 1696 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.