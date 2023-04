Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się ponownie wzrostem cen. Pszenica na Matif podrożała 1,9 proc.

Zboża na świecie ponownie podrożały

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach ponownie wzrosły. Prym wiodły zboża na Matif. Jak pisałem wczoraj powraca problem z eksportem towarów drogą morska z Ukrainy. Rosja grozi nie przedłużeniem umów o korytarzach humanitarnych do eksportu towarów rolnych z Ukrainy drogą morską (po 18 maja br.). Do tego obecnie sabotuje inspekcje statków z ukraińskimi towarami. Ponadto zamknięto granicę Polski (i innych sąsiadów UE) z Ukrainą do wwozu m.in. zbóż i oleistych.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju wczoraj na Matif podrożała o 1,8 proc. i kosztowała 260,75 euro/t (1207 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 35,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 2,5 proc. i wyniosła 250,75 euro/t (1161 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 24,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym podrożała o 0,2 proc. do 256,47 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 37,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 266,72 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 16,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,86 proc. (260,75 euro/t- 1207 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,22 proc. (256,47 USD/t- 1081 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 2,45 proc. (250,75 euro/t- 1161 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (266,72 USD/t- 1124 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10