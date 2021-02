Wzrost notowań oleistych na światowych rynkach

Wczorajsze notowania oleistych na światowych rynkach zakończyły się wzrostem cen. Najwięcej zyskał kanadyjski rzepak- 1,4 proc.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie majowym wczoraj wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 446,25 euro/t (1998 zł/t) i jest o 13,8 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj podniosły się o 1,4 proc. i wyniosły 706,30 CAD/t. Przez ostatni rok cena wzrosła o 53,1 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 1,0 proc. i kosztowała 515,05 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 58,5 proc.

W opublikowanym wczoraj po południu przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w bieżącym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku o 0,30 mln t do 68,93 mln t. W Unii Europejskiej produkcja spadła o symboliczne 0,08 mln t do 16,80 mln t, w Australii wzrośnie o 1,27 mln t do 3,6 mln t (wzrost aż o 55 proc. wobec poprzedniego sezonu), w Rosji wzrośnie o 0,46 mln t do 2,5 mln t, w Kanadzie produkcja ma spaść o 0,61 mln t do 19,0 mln t i na Ukrainie- o 0,97 mln t do 2,5 mln t.

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w obecnym sezonie wzrosną o 24,62 mln t do 361,08 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 15,88 mln t i wyniesie 112,55 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien osiągnąć 7 mln t – do 133,0 mln t i w Argentynie spaść o 0,8 mln t do 48,0 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,34 proc. (446,25 euro/t- 1998 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,01 proc. (515,05 USD/t- 1904 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,44 proc. (706,30 CAD/t- 2053 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.