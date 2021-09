Wzrost notowań oleistych po publikacji raportu USDA

W piątek wzrosły ceny kontraktów terminowych na oleiste. Jednak w ujęciu tygodniowym ceny spadły. Najmniej stracił rzepak na Matif- 0,2 proc.

W piątek tuż po publikacji najnowszego raportu USDA (godz.18-ta naszego czasu) notowania rzepaku na Matif wystrzeliły w górę zbliżając się do wyznaczonego w ostatnią środę historycznego rekordu ceny (581,5 euro/t- dotyczy rzepaku z tegorocznych zbiorów). Jednak zapał kupujących został szybko stłumiony przez sprzedających i na zamknięciu- pół godziny później- cena była wyższa zaledwie 0,75 euro wobec ceny z dnia poprzedniego. Co ciekawe (dane z raportu poniżej) USDA po raz kolejny obniżyła prognozę globalnej produkcji rzepaku (zbiory najniższe od 9 lat) przez co światowy bilans rzepaku w obecnym sezonie staje się jeszcze bardziej napięty.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły w piątek o 0,1 proc. do 570,75 euro/t (2597) zł/t, ) i były o 49,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał 0,2 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,1 proc. i wyniosły 853,70 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 67,1 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 3,7 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,3 proc. i kosztowała 468,57 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 29,5 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 0,6 proc.

W opublikowanym w piątek przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w obecnym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 4,12 mln t do 68,17 mln t. (Będą to najniższe zbiory od sezonu 2012/13, które wyniosły 63,31 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,55 mln t do 16,8 mln t, w Kanadzie spaść- o 5,49 mln t do 14,0 mln t (przez ostatni miesiąc obniżono prognozę o 2,0 mln t i w poprzednim miesiącu aż o 4,2 mln t), na Ukrainie wzrosnąć- o 0,15 mln t do 2,9 mln t, w Australii wzrosnąć- o 0,8 mln t do 4,8 mln t. i w Rosji- o 0,18 mln t do 2,75 mln t.

Światowe zapasy końcowe mają spaść do poziomu zaledwie 3,65 mln t wobec 6,08 mln t na koniec poprzedniego sezonu. Zapasy końcowe spadają systematycznie od sezonu 2018/19 (wówczas wyniosły rekordowe 9,92 mln t). Jeżeli sprawdzi się prognoza zapasy końcowe w obecnym sezonie będą najniższe od kilkunastu lat. Zapasy końcowe w Unii Europejskiej prognozowane są na poziomie zaledwie 308 tys. t wobec 333 tys. t w sezonie poprzednim i 1,21 mln t dwa lata wcześniej. Prognozowany import rzepaku do UE wynosi 4,85 mln t (5,85 mln w poprzednim sezonie). Patrząc na powyższe dane „trudno” oczekiwać spadku cen surowca (z wyjątkiem przejściowych korekt). Raczej wydaje się nieunikniony wzrost cen w kolejnych miesiącach.

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2021/22 wzrosną o 21,15 mln t do 384,42 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 6,49 mln t i wynieść 119,04 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść o 7 mln t – do 144,0 mln t i w Argentynie- o 6,0 mln t do 52,0 mln t.

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,31 proc. (468,57 USD/t- 1799 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,12 proc. (853,70 CAD/t- 2602 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.