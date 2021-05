Wzrost zmienności cen oleistych na światowych giełdach

Ubiegłotygodniowe notowania oleistych na światowych giełdach odbywały się w warunkach podwyższonej zmienności cen (publikacja raportu USDA).

Opublikowany w środę po południu najnowszy miesięczny raport USDA na temat m.in. pierwszych prognoz zbiorów oleistych w nadchodzącym sezonie przyniósł nieco zamieszania na światowych giełdach. Ceny- szczególnie rzepaku poddane były znacznej zmienności.

W sezonie 2021/22 USDA prognozuje wzrost globalnych zbiorów rzepaku o 1,79 mln t do 73,21 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,43 mln t do 16,6 mln t, w Kanadzie- o 1,5 mln t do 20,5 mln t, na Ukrainie- o 0,20 mln t do 2,95 mln t. Spadek produkcji oczekiwany jest w Australii- o 0,50 mln t do 3,50 mln t iw Rosji- o 0,22 mln t do 2,35 mln t.

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w nadchodzącym sezonie wzrosną o 22,58 mln t do 385,53 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 7,34 mln t i wynieść 119,88 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wzrosnąć o 8 mln t – do 144,0 mln t i w Argentynie- o 5,0 mln t do 52,0 mln t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu (nowe zbiory) wzrosły w piątek o 2,8 proc. do 547,75 euro/t (2482) zł/t, ) i były o 48,0 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak z nowych zbiorów zyskał 1,3 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,6 proc. i wyniosły 924,3 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 96,2 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała aż o 11,6 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,5 proc. i kosztowała 589,27 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 92,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 1,1 proc.

Na rynku olei roślinnych w ujęciu tygodniowym notowania były mieszane. Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur w minionym tygodniu potaniał o 1,6 proc. (tydzień wcześniej cena wzrosła o 10,4 proc.). Cena oleju sojowego na CBoT wzrosła o 1,8 proc. (tydzień wcześniej spadła o 3,0 proc.).

Cena amerykańskiej ropy WTI w minionym tygodniu wzrosła o 0,9 proc. (przed tygodniem wzrosła o 2,1 proc.). Cena ropy Brent przez tydzień podniosła się o 0,6 proc. (o 2,3 proc. wzrosła tydzień wcześniej).

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 2,82 proc. (547,75 euro/t- 2482 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,53 proc. (589,27 USD/t- 2202 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,64 proc. (924,3 CAD/t- 2846 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.