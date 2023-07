W minionym tygodniu wzrosły ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach. Najwięcej zyskał przez tydzień kanadyjski rzepak- 8,9 proc.

Nowy trend wzostowy na oleistych

Od wyznaczenia pod koniec maja br. dołków notowań, ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach utrzymują się w trendzie wzrostowym (przerywanym mniejszymi i większymi korektami). Od dołka 30 maja do 14 lipca kontrakty na rzepak podrożały o 20,9 proc. Cena kanadyjskiej canoli od minimum wyznaczonego 31 maja br. wzrosła w tym czasie o 26,4 proc. i jest najwyższa od 08 marca br. Natomiast amerykańska soja od dołka 30 maja br. podrożała o 15,4 proc. i jest na poziomie najwyższym od 8 maja br.

Wydaje się, że rynek oleistych (ceny) najgorsze ma już za sobą (wykresy poniżej). Potwierdzeniem jest ostatni raport USDA opublikowany 12 lipca (szczegóły poniżej), w którym utrzymano wysokie prognozy zbiorów rzepaku i soi na świecie, natomiast inwestorzy na giełdach właściwie to zignorowali i ceny nawet wzrosły.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 1,7 proc. i wyniosły 465,50 euro/t (2071 zł/t ) i były o 30,4 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 5,9 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,8 proc. i wyniosły 820,80 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 2,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 8,9 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 1,5 proc. i kosztowała 549,58 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 7,1 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 0,7 proc.

Prognoza wysokich zbiorów oleistych

W najnowszym raporcie (opublikowanym 12 lipca br.) w nadchodzącym sezonie USDA prognozuje spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec obecnego sezonu o 0,91 mln t do 87,42 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,66 mln t do 20,2 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść 1,3 mln t do 20,3 mln t, na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć o 0,5 mln t do 4,0 mln t i w Australii spaść o 3,4 mln t do 4,9 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2023/24 wzrosną o 35,59 mln t do 405,31 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 0,65 mln t i wynieść 117,03 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść 7,0 mln t do rekordowych 163,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 23,0 mln t do 48,0 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena w piątek spadła o 1,69 proc. (465,50 euro/t- 2079 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,47 proc. (549,58 USD/t- 2177 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 0,79 proc. (820,80 CAD/t- 2478 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.