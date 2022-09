W minionym tygodniu ponownie wzrosła cena kontraktów terminowych na rzepak na paryskiej giełdzie- o 5,1 proc.

W minionym tygodniu na światowych giełdach przeważały wzrosty cen oleistych. Cena rzepaku na paryskiej giełdzie powróciła powyżej 600 euro/t. Jednak silne (kilkuprocentowe) spadki cen ropy w piątek do poziomów najniższych od stycznia br. (Brent do 86 USD/baryłkę i WTI do niespełna 77 USD/baryłkę) przełożyły się na zniżkę notowań rzepaku w poniedziałek ponownie poniżej 600 euro/t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 0,2 proc. i wyniosły 606,75 euro/t (2888) zł/t, ) i były o 1,3 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 5,1 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 0,1 proc. i wyniosły 818,70 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 6,6 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 3,3 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 2,1 proc. i kosztowała 523,86 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 11,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 1,6 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,17 proc. (606,75 euro/t- 2888 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena spadła o 2,14 proc. (523,86 USD/t- 2556 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,11 proc. (818,70 CAD/t- 2953 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.