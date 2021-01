Wzrosty cen oleistych na światowych rynkach

Wczorajsze notowania oleistych na światowych rynkach zakończyły się znacznym wzrostami cen soi i canoli. Jedynie rzepak na MATIF podrożał nieznacznie.

Po ogłoszeniu przez USDA najnowszego raportu na temat m.in. światowego bilansu oleistych ceny soi na giełdzie w Chicago wystrzeliły w górę ciągnąc za sobą canolę i rzepak. Niestety rzepak na optymizmie skorzystał najmniej (pół godziny po ogłoszeniu raportu zakończyły się notowania). Wszystkie prezentowane poniżej oleiste osiągnęły wczoraj nowe maksima cenowe. Rzepak na MATIF jest najdroższy od 30 kwietnia 2013 r. Cena amerykańskiej soi jest najwyższa od 27 czerwca 2014 r. natomiast kanadyjska canola jest najdroższa od lipca 2012 r.

Cena rzepaku na MATIF w kontrakcie lutowym wczoraj wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 441,50 euro/t (1997 zł/t) i jest o 4,7 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj podniosły się o 2,1 proc. i wyniosły 679,40 CAD/t. Przez ostatni rok cena wzrosła o 42,9 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 3,5 proc. i kosztowała 522,49 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 52,1 proc.

W opublikowanym przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w bieżącym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku o 0,33 mln t do 68,90 mln t. W Unii Europejskiej produkcja spadła o symboliczne 0,08 mln t do 16,80 mln t, w Australii wzrośnie o 1,27 mln t do 3,6 mln t (wzrost aż o 55 proc. wobec poprzedniego sezonu), w Rosji wzrośnie o 0,46 mln t do 2,5 mln t, w Kanadzie produkcja ma spaść o 0,61 mln t do 19,0 mln t i na Ukrainie- o 0,97 mln t do 2,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory rzepaku były w Niemczech- 3,5 mln t (0,7 mln t więcej wobec poprzedniego roku), we Francji- 3,2 mln t (o 0,3 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 2,7 mln t (o 0,3 mln t więcej niż przed rokiem).

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w obecnym sezonie wzrosną o 24,53 mln t do 361,00 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 15,88 mln t i wyniesie 112,55 mln t (przez miesiąc obcięto szacunki zbiorów o 0,95 mln t), w Brazylii wzrost zbiorów powinien osiągnąć 7 mln t – do 133,0 mln t i w Argentynie spaść o 0,8 mln t do 48,0 mln t ( przez miesiąc zmniejszono prognozę zbiorów o 2 mln t).

Rzepak M, kontrakt lutowy - cena wzrosła o 0,34 proc. (441,50 euro/t - 1997 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 3,46 proc. (522,49 USD/t - 1943 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy - długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 2,12 proc. (679,40 CAD/t - 1983 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.