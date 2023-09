Za nami wybory do Izb Rolniczych. Jakie były tegoroczne wybory? Czy frekwencja była zadowalająca?

Przepisy dotyczące członkostwa w izbach rolniczych powinny być dopasowane do aktualnych realiów rolnictwa

Wielu uprawnionych do głosowania na delegatów do rad powiatowych izb rolniczych nawet nie wiedziało, że mogą głosować

Trzykrotnie więcej wyborców niż ubezpieczonych w KRUS

Wybory do Izb Rolniczych przed czterema laty zakończyły się z pewnością niepowodzeniem jeśli chodzi o frekwencję. Ta w skali kraju była niska - do urn wyborczych ruszyło zaledwie 5,93% uprawnionych. Z drugiej strony trzeba jednak na frekwencję spojrzeć również od innej strony. Przede wszystkim wybory odbywały się wówczas w zasadzie w środku żniw (końcówka lipca). Poza tym ilość uprawnionych do głosowania de facto nie pokrywa się z faktyczną liczbą samych zainteresowanych, czyli rolników.

Do udziału w wyborach uprawnionych jest około 3 mln osób. Tymczasem wniosków o dopłaty wpłynęło w tym roku do ARiMR ponad 1,2 mln. Z kolei liczba osób ubezpieczonych w KRUS to ponad 1,07 mln. Czyli mamy niemal trzykrotnie więcej uprawnionych do głosowania niż ubezpieczonych w KRUS. Przyczyna jest prozaiczna - wiele z tych osób pracuje na umowę o pracę i jest ubezpieczona w ZUS, a z rolnictwem nie ma od wielu lat nic wspólnego. Wniosków o dopłaty także wpływa znacznie mniej niż ilość osób, które mogą oddać swój głos w wyborach. Bo de facto członkami izby rolniczej są nie tylko rolnicy. Co prawda taka liczba uprawnionych do głosowania wynika także z tego, że do Izby należą wszyscy płatnicy podatku rolnego, tzn. jeśli na wykazie jest małżeństwo, to oboje mogą oddać głos.

Po co na siłę zmuszać kogoś do członkostwa w Izbach Rolniczych?

Przed wyborami do izb rolniczych można sprawdzić kto widnieje na liście uprawnionych do udziału w wyborach. Wiele osób jest zaskoczonych, że są z mocy ustawy członkami izby - de facto nie prowadzą gospodarstw od nawet kilkunastu lat. Czasem mają hektar ziemi za domem, a czasem nawet nie wiedzą gdzie leży kawałek pola który został wydzierżawiony ponad 20 lat temu. Wydaje się, że prawo dotyczące członkostwa w izbach rolniczych powinno zostać zrewidowane. I nie chodzi o ilość posiadanych hektarów. Absolutnie nie. Takie same prawa powinni mieć - jeśli chodzi o członkostwo w samorządzie rolniczym - rolnicy posiadający nawet najmniejsze areały, jak też większe gospodarstwa. Chodzi tylko o to, by prawo głosu mieli prawdziwi rolnicy, którzy uprawiają ziemię, zajmują się hodowlą czy innymi gałęziami produkcji rolnej. Nawet jeśli prowadzenie gospodarstwa nie jest dominującym źródłem utrzymania, a drugim czy nawet trzecim - ale ważne by de facto osoby uprawnione do głosowania, czyli z mocy uchwały członkowie Izby w danej gminie, były rolnikami.

Obecne przepisy same przyczyniają się do niskiej frekwencji, bo z dużą dozą pewności można podejrzewać, że zapewne połowa uprawnionych nawet nie wie, że może głosować. Bo i nie prowadzą gospodarstw od lat, nie mają często nic wspólnego z rolnictwem, a rolnictwo interesuje te osoby wtedy, gdy z rozrzutnika na drogę spadnie “kawałek” obornika albo kombajn za głośno pracuje.

W tym roku frekwencja w niektórych gminach była w istocie dość dobra. Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że w gminach Wysoka, Krzyż Wielkopolski, Sulmierzyce, Suchy Las, Stęszew oraz Miasteczko Krajeńskie odnotowano największą frekwencję. Przy czym najwyższa z nich zanotowana została w gminie Wysoka, gdzie do urn wyborczych udało się ponad 20% uprawnionych. Teoretycznie taka frekwencja może nie jest oszałamiająca, ale wynik ten musimy odnieść do tego o czym wspominaliśmy wyżej. Z kolei np. w województwie podlaskim frekwencja wyniosła 4,27%.

Musimy brać sprawy w swoje ręce

Odrębną kwestią jest kto brał udział w wyborach. Są gminy, gdzie faktycznie frekwencja była niska, ale mówi się, że zagłosowało “90% areału” - tzn na oddanie głosu zdecydowali się rolnicy aktywni. Bo co z tego, że uprawnionych jest do głosowania tysiąc osób w gminie, jeśli rolników aktywnych mamy może dwudziestu?

Niestety są i takie gminy, gdzie frekwencja była zerowa, bo wybory nawet się nie odbyły. W części obwodów nie było chętnych do obsadzenia mandatów, gdzie indziej pozostali ci sami delegaci, którzy reprezentowali swoje gminy w poprzednich kadencjach. To nieco smutny obraz. Bo mówi się często, że wszelkie formy samorządności to beton, skała nie do przebicia. Mówi się, że zasiadają tam wiecznie te same osoby. A tymczasem niewiele osób chce to spróbować zmienić. Narzekanie jest bezzasadne, jeśli sami tego nie próbujemy zmienić.