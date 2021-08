Zawirowania notowań pszenicy na Matif

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen kukurydzy i sadkiem notowań pszenicy.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała wczoraj na Matif aż o 10,1 proc. do 245,25 euro/t (1120 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,9 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w grudniu potaniała o 1,0 proc. i kosztowała 244,00 euro/t (1115 zł/t). Wczorajsze notowania serii wrześniowej były początkowo dość spokojne, jednak pod koniec sesji nastąpiło silne tąpnięcie ceny przy dużych obrotach. Ostatecznie cena znalazła się na poziomie zbliżonym do notowań serii grudniowej. Dzisiaj po południu cena zarówno kontraktu wrześniowego jak i grudniowego rośnie odpowiednio o 8 i 4 euro. Sytuacja jest bardzo ciekawa i warta obserwacji o czym pisałem kilka dni temu.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w wczoraj wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 220,00 euro/t (1005 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 31,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 0,9 proc. i kosztowała 261,34 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 34,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 1,2 proc. i wyniosła 217,02 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 61,8 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 10,08 proc. (245,25 euro/t- 1120 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,94 proc. (261,34 USD/t- 1016 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,46 proc. (220,00 euro/t- 1005 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,24 proc. (217,02 USD/t- 844 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10