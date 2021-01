Zboża i oleiste na świecie najdroższe od 7-8 lat

Przełom starego i nowego roku przyniósł na światowych rynkach znaczne wzrosty cen zbóż i oleistych sięgające nawet ponad 20 proc.

Piąty miesiąc z rzędu drożały zboża i oleiste na światowych giełdach, a na przełomie roku wzrosty znacznie przyśpieszyły. Liderem rynku była amerykańska soja i kukurydza, których ceny przez miesiąc podniosły się odpowiednio o 22,5 proc. i 21,9 proc. Znaczne wzrosty cen to efekt obniżania szacunków zbiorów oraz spadku prognoz zapasów na koniec sezonu. Dodatkowo atmosferę na rynku oleistych i amerykańskiej kukurydzy podgrzewają drożejąca ropa oraz oleje roślinne. Olej palmowy na giełdzie w Malezji podrożał przez ostatni kwartał aż o 45 proc.

W okresie 11 grudnia-12 stycznia pszenica na paryskiej giełdzie MATIF podrożała o 6,7 proc., do 224,50 euro/t (1015 zł/t), w minionym roku notowania wzrosły o 13,0 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa od pierwszej dekady maja 2013 r. Cena pszenicy na giełdzie w Chicago przez ostatni miesiąc podniosła się o 9,3 proc., do 244,34 USD/t (909 zł/t), a w ubiegłym roku wzrosła o 16,6 proc. Aktualna cena jest najwyższa od połowy maja 2014 r.

12 stycznia br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikowała najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 772,64 mln t (spadek o 1,02 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 8,74 mln t w stosunku do poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 313,19 mln t – o 13,1 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy znaczny spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią) – o 18,71 mln t, do 135,80 mln t (aż o 12,1 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,89 mln t, do 49,69 mln t, na Ukrainie – o 3,67 mln t, do 25,5 mln t i w Argentynie – o 2,26 mln t, do 17,5 mln t. Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji – o 11,69 mln t, do 85,3 mln t, w Kazachstanie – o 1,05 mln t, do 12,5 mln t, w Kanadzie – o 2,51 mln t, do 35,18 mln t i w Australii – o 14,80 mln t, do 30,00 mln t (wzrost o 97 proc. wobec poprzedniego sezonu).

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji – 29,1 mln t (o 10,4 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech – 22,0 mln t (o 0,9 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce – 12,0 mln t (o 1,0 mln t więcej niż przed rokiem).

Cena kukurydzy na giełdzie w Paryżu w omawianym okresie wzrosła o 9,2 proc., do 208,50 euro/t (943 zł/t), a w minionym roku podniosła się aż o 30,0 proc. Kukurydza na giełdzie CBoT podrożała przez ostatni miesiąc aż o 21,9 proc., do 203,63 USD/t (757 zł/t), natomiast w ubiegłym roku cena wzrosła o 24,8 proc. Aktualna cena amerykańskiej kukurydzy jest najwyższa od trzeciej dekady lipca 2013 r.

Według styczniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1133,89 mln t (spadek o 9,67 mln wobec grudniowej prognozy) i będą o 17,47 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają spaść o 19,18 mln t do 283,83 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 14,29 mln t, do 360,25 mln t (spadek prognozy przez ostatni miesiąc o 8,24 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 7 mln t, do 109,0 mln t. Na Ukrainie produkcja spadła aż o 6,39 mln t, do 29,5 mln t. W Argentynie produkcja kukurydzy ma spaść o 3,5 mln t, do 47,5 mln t, natomiast w Unii Europejskiej o 3,12 mln t, do 63,6 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory kukurydzy mają być we Francji – 13,5 mln t (o 0,5 mln t więcej w porównaniu z poprzednim sezonem), w Rumunii – 8,7 mln t (o 8,7 mln t mniej niż przed rokiem) i na Węgrzech – 8,6 mln t (o 0,3 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 4,3 mln t – o 0,6 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Przez ostatni miesiąc cena rzepaku na MATIF wzrosła o 8,1 proc. i wyniosła 441,5 euro/t (1997 zł/t), a w minionym roku notowania podniosły się o 1,6 proc. Obecna cena rzepaku jest najwyższa od końca kwietnia 2013 r. Kanadyjska canola przez miesiąc podrożała o 14,5 proc. do 679,40 CAD/t (1983 zł/t), a w poprzednim roku wzrost wyniósł 34,7 proc. Osiągnięta cena canoli jest najwyższa od lipca 2012 r. Notowania amerykańskiej soi na giełdzie w Chicago wzrosły przez ostatnie cztery tygodnie o 22,5 proc. do 522,49 USD/t (1943 zł/t), natomiast w ubiegłym roku cena podniosła się o 39,5 proc. Aktualna cena jest najwyższa od końca czerwca 2014 r.

W opublikowanym przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w bieżącym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku o 0,33 mln t, do 68,90 mln t. W Unii Europejskiej produkcja spadła o symboliczne 0,08 mln t, do 16,80 mln t, w Australii wzrośnie o 1,27 mln t, do 3,6 mln t (wzrost aż o 55 proc. wobec poprzedniego sezonu), w Rosji wzrośnie o 0,46 mln t, do 2,5 mln t; w Kanadzie produkcja ma spaść o 0,61 mln t, do 19,0 mln t i na Ukrainie – o 0,97 mln t, do 2,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory rzepaku były w Niemczech – 3,5 mln t (0,7 mln t więcej wobec poprzedniego roku), we Francji – 3,2 mln t (o 0,3 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce – 2,7 mln t (o 0,3 mln t więcej niż przed rokiem).

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w obecnym sezonie wzrosną o 24,53 mln t, do 361,00 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 15,88 mln t i wyniesie 112,55 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien osiągnąć 7 mln t – do 133,0 mln t i w Argentynie spaść o 0,8 mln t, do 48,0 mln t.