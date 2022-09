W ostatnim tygodniu wzrosły ceny większości zbóż na światowych giełdach osiągając najwyższe wartości od 2-3 miesięcy.

W minionym tygodniu na światowych rynkach przeważały wzrosty cen zbóż. Ogłoszona przez Moskwę mobilizacja oraz referenda na zajętych terenach w Ukrainie wzbudziły obawy wśród inwestorów co do kontynuacji eksportu zbóż z ukraińskich portów w ramach zawartych wcześniej porozumień. Eskalacja konfliktu może również przełożyć się na ograniczenie eksportu rosyjskiej pszenicy. W efekcie ceny zbóż (szczególnie pszenicy) wzrosły w poprzednim tygodniu do najwyższych poziomów od czerwca/lipca br.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek potaniała na Matif o 0,9 proc. do 346,25 euro/t (1648 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,4 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 3,7 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 338,50 euro/t (1611 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 52,6 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 3,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 2,6 proc. i kosztowała 323,53 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 22,7 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 2,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,7 proc. i wyniosła 266,43 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 27,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 0,1 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła w piątek o 0,86 proc. (346,25 euro/t- 1648 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 2,56 proc. (323,53 USD/t- 1579 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena w piątek wzrosła o 0,07 proc. (338,50 euro/t- 1611 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,67 proc. (266,43 USD/t- 1300 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10