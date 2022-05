W minionym tygodniu na światowych giełdach notowania kontraktów terminowych na zboża zachowywały się dość dynamicznie w obu kierunkach. Ostatecznie w ujęciu tygodniowych zmiany cen były niewielkie.

Początek minionego tygodnia upłynął pod dyktando weekendowej decyzji Indii o zakazie eksportu pszenicy.

Decyzja wywołała bardzo duże zwyżki cen pszenicy na światowych giełdach w poniedziałek, a to także pociągnęło w górę notowania kukurydzy. W efekcie ceny wspięły się w niektórych przypadkach na historyczne rekordy lub bardzo się do nich zbliżyły. Od środy na rynkach zaczęła dominować podaż i spadek cen. Impulsem były informacje o rozmowach sekretarza generalnego ONZ (m.in. z Rosją) o wznowieniu eksportu żywności z Ukrainy. Ukraina ostatnio poinformowała, że ma do wyeksportowania m.in. 22 mln ton zbóż.

Ceny pszenicy w kontrakcie z dostawą

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek potaniała na MATIF o 0,4 proc. do 420,75 euro/t (1951 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 96,8 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 1,0 proc. W miniony poniedziałek notowania były najwyższe w historii (438,25 euro/t).

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,8 proc. i wyniosła 360,25 euro/t (1670 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 42,4 proc. W ciągu tygodnia notowania nie zmieniły się.

Pszenica na CBOT w kontrakcie lipcowym w piątek potaniała o 2,6 proc. i kosztowała 429,43 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 75,6 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 0,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 0,6 proc. i wyniosła 306,58 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 17,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 0,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,36 proc. (420,75 euro/t - 1951 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 2,64 proc. (429,43 USD/t - 1882 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Jakie są ceny kukurydzy na giełdzie?

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena w piątek spadła o 0,83 proc. (360,25 euro/t - 1670 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,57 proc. (306,58 USD/t - 1344 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10