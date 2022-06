W minionym tygodniu na światowych giełdach notowania kontraktów terminowych na zboża lekko potaniały. Chociaż w trakcie tygodnia zmienność była dość znaczna.

Perspektywa odblokowania eksportu ukraińskich zbóż wpływa na pogorszenie sentymentu wśród inwestorów na światowych giełdach, co przekłada się na spadki cen. O możliwości (rozmowach) w sprawie wznowienia eksportu mówi się od 2-3 tygodni, ale jak na razie nie widać efektów. A fakty są takie, że jeżeli do żniw nie zostaną opróżnione magazyny z poprzednich zbiorów to nie będzie gdzie magazynować nadchodzących zbiorów.

Wydaje się, że realnie nic z tego nie wyjdzie (chodzi o uwolnienie eksportu z Ukrainy z portów czarnomorskich za przyzwoleniem Rosji). W interesie Rosji jest całkowite uniemożliwienie eksportu z Ukrainy czegokolwiek. To spowoduje prawdopodobnie kryzys żywnościowy, szczególnie w północnej Afryce, ale nie tylko i nową falę uchodźców zalewających Unię Europejska.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek potaniała na Matif o 1,1 proc. do 378,25 euro/t (1736 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 75,5 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 8,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,8 proc. i wyniosła 326,50 euro/t (1499 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 29,1 proc. W ciągu tygodnia notowania obniżyły się o 7,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym w piątek potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 382,13 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 53,8 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 10,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago spadła 0,4 proc. i wyniosła 286,21 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 9,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 6,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,11 proc. (378,25 euro/t- 1736 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,72 proc. (382,13 USD/t- 1631 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w piątek spadła o 0,76 proc. (326,50 euro/t- 1499 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 0,45 proc. (286,21 USD/t- 1222 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10