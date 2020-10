Znaczne wzrosty cen i nowe kilkuletnie szczyty notowań zbóż na świecie

W minionym tygodniu na światowych giełdach dynamicznie drożały kontrakty zbożowe ustanawiając kilkuletnie szczyty notowań. Pszenica na Matif jest najdroższa od ponad dwóch lat.

Miniony tydzień na światowych giełdach zbóż upłynął pod dyktando kupujących. Ceny biły nowe szczyty notowań w obecnej fali wzrostowej – kilkuletnie, a w przypadku pszenicy na CBoT, aż prawie sześcioletnie. Biorąc pod uwagę spadek wartości złotego w tym czasie do podstawowych walut- cena pszenicy na Matif zbliża się do 1000 zł/t, co jest wartością nienotowaną: UWAGA bodajże od 2012 r!!!

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 209,00 euro/t (853 zł/t) i jest o 15,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 4,4 proc. Obecna cena pszenicy jest najwyższa od 20 sierpnia 2018 r. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 186,25 euro/t (850 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 12,9 proc. W ujęciu tygodniowym notowania wzrosły o 5,5 proc. i są najwyższe od 21 sierpnia 2018 r.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 229,74 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 19,0 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 5,3 proc. Aktualna cena jest najwyższa od 23 grudnia 2014 r !!! Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,4 proc. i wyniosła 158,26 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 1,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 1,8 proc. Dzień wcześniej cena amerykańskiej kukurydzy osiągnęła najwyższą wartość od 09 sierpnia 2019 r.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,09 proc. (209,00 euro/t- 953 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,13 proc. (229,74 USD/t- 895 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,81 proc. (186,25 euro/t- 850 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,43 proc. (158,26 USD/t- 617 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10