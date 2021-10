Znaczne wzrosty i rekordy cen zbóż na paryskiej giełdzie

W piątek notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się w wyraźnym wzrostem cen. Pszenica na Matif podrożała o 2,4 proc., a na CBoT aż o 4,1 proc.

To był kolejny bardzo dobry tydzień notowań zbóż na światowych giełdach, szczególne na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na Matif o 2,4 proc. do 264,25 euro/t (1214 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 34,3 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy z tegorocznych zbiorów podniosła się o 4,3 proc. i jest najwyższa w historii notowań. Jak widać na załączonym poniżej wykresie cena pszenicy rośnie od trzech tygodni (wzrost notowań w tym czasie o ponad 12 proc.).

Rozpoczęta nowa fala wzrostowa powinna wynieść cenę w najbliższych tygodniach w okolice 290-300 euro/t czyli ok. 1300- 1400 zł/t (z punktu widzenia analizy technicznej wykresu). Wydaje się, że jest to dość realny scenariusz szczególnie, że poparty napływającymi ostatnio danymi fundamentalnymi (m. in. szybkie tempo eksportu pszenicy z UE- wzrost o blisko 40 proc. r/r, wzrost ceł eksportowych w Rosji- od nowego tygodnia o 4,3 USD/t do 57,8 USD/t, czy też niższe niż oczekiwano zapasy tego ziarna w USA).

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek wzrosła o 2,5 proc. i wyniosła 236,50 euro/t (1087 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 38,5 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 5,8 proc. Osiągnięta w piątek cena kukurydzy z nowych zbiorów jest najwyższa w historii notowań kontraktu listopadowego. Podobnie jak w przypadku pszenicy notowania rosną od trzech tygodni (wzrost ceny w tym czasie o blisko 12 proc.).

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 4,1 proc. i kosztowała 277,50 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,4 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 4,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,9 proc. i wyniosła 213,18 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 41,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 2,8 proc.

30 września br. Komisja Europejska opublikowała najświeższe prognozy zbiorów zbóż w UE. Według ostatnich prognoz KE zbiory pszenicy miękkiej (bez durum) w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 14,0 mln t do 132,0 mln t (przed miesiącem prognozowano 128,2 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć we Francji- o 6,9 mln t do 36,1 mln t, w Niemczech spaść o 0,6 mln t do 21,4 mln t. W Polsce produkcja ma wzrosnąć o 0,3 mln t do rekordowych 12,3 mln t. (przed miesiącem prognozowano spadek zbiorów o 1,2 mln t!).

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w UE wzrosną w sezonie 2021/2022 (wobec poprzedniego sezonu) o 3,5 mln t do 69,0 mln t. (przed miesiącem prognozowano 73,3 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory mają wzrosnąć w Rumunii- o 2,9 mln t do 13,7 mln t, we Francji o 0, mln t do 13,6 mln t, na Węgrzech spaść o 0,7 mln t do 7,6 mln t. W Polsce zbiory mają wzrosnąć aż o 2,6 mln t do 6,9 mln t- więcej aż o 61 proc.! (historyczny rekord). Przed miesiącem prognozowano produkcję kukurydzy w Polsce na poziomie 6,8 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 2,42 proc. (264,25 euro/t- 1214 zł/t).

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 4,10 proc. (277,50 USD/t- 1101 zł/t).

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 2,49 proc. (236,50 euro/t- 1087 zł/t).

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,88 proc. (213,18 USD/t- 846 zł/t).

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

