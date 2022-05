W minionym tygodniu na światowych giełdach kontrakty terminowe na zboża w większości drożały. Najwięcej zyskała pszenica na CBoT- 6,4 proc.

W czwartek późnym popołudniem Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż w nowym nadchodzącym sezonie. Prognozy zbiorów zbóż w niektórych przypadkach mogą zaskakiwać, ale po części jest to podyktowane założeniem normalnego przebiegu pogody w nadchodzących newralgicznych tygodniach.

Niemniej jednak rynek nie bardzo wierzy przedstawionym prognozom. Przykład- kondycja pszenicy ozimej w USA jest fatalna (najgorsza od lat, a może i od czasu publikacji danych) natomiast prognoza zbiorów pszenicy w USA jest o 5 proc. wyższa niż w mijającym sezonie. W efekcie cena pszenicy w Chicago mocno rośnie- w czwartek po raporcie ok. 6 proc. Dzisiaj przed południem o następne ok. 5 proc., a na Matif po otwarciu też ok. 5 proc. w górę i jest najdroższa w historii notowań- tak to nie pomyłka obecnie pszenica na Matif jest wyceniana najwyżej w historii notowań i pobiła historyczny szczyt z pierwszej dekady marca br.

Co prawda dzisiejsze wzrosty cen pszenicy to w dużej mierze pokłosie sobotniej decyzji Indii o zakazie eksportu pszenicy (oczywiście jest to dodatkowa cegiełka do wzrostu cen), ale nie przesadzajmy. Indie (za USDA) są co prawda potężnym producentem pszenicy – ok. 108-110 mln t rocznie w ostatnich dwóch latach, ale prawie wszystko jest konsumowane w kraju. Sezon wcześniej eksport wyniósł zaledwie 2,6 mln t. W tym sezonie prognoza wynosiła 8,2 mln t i w przyszłym sezonie 8,5 mln t (w obecnej sytuacji raczej nieaktualna). Nie są to ogromne ilości i wcześniej Indie nie były zaliczane do głównych eksporterów pszenicy. A jednak rynki dzisiaj reagują potężnym wzrostem cen pszenicy. Dlaczego? A no dlatego, że to już kolejny kraj, który ogranicza eksport zboża zabezpieczając własny rynek.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała na Matif o 0,7 proc. do 416,50 euro/t (1944 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 92,8 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 4,8 proc. Pszenica z nowych zbiorów jest najdroższa w historii notowań, a do historycznego szczytu z 7 marca br. (stare zbiory) brakuje już zaledwie 6 euro.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,9 proc. i wyniosła 360,25 euro/t (1682 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 44,0 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 0,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w piątek potaniała o 0,6 proc. i kosztowała 428,88 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 60,7 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 6,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 2,3 proc. i wyniosła 312,78 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 10,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,3 proc.

Według majowego raportu USDA globalne zbiory pszenicy w sezonie 2022/23 mają wynieść 774,83 mln t - spadek o 4,46 mln t wobec sezonu 2021/22). Zapasy końcowe w przyszłym sezonie prognozowane są na poziomie 267,02 mln t- o 12,7 mln t niższym niż szacowane na koniec obecnego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie (wobec obecnego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 1,92 mln t do 136,50 mln t, na Ukrainie- o 11,51 mln t do zaledwie 21,5 mln t, w Argentynie- o 2,15 mln t do 20,0 mln t i w Australii- o 6,3 mln t do 30,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 11,35 mln t do 33,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,19 mln t do 13,0 mln t, w USA- o 2,26 mln t do 47,05 mln t i w Rosji- o 4,84 mln t do 80,0 mln t.

Według majowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą 1180,72 mln t- spadek o 34,9 mln t wobec obecnego sezonu. Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają spaść o 4,26 mln t do 305,13 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 16,64 mln t do 367,30 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 10,0 mln t do 126,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek aż o 22,63 mln t (54 proc.) do 19,5 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe o 2,25 mln t i wynieść 68,25 mln t, a w Argentynie wyższe o 2 mln t i wzrosnąć do 55,0 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,66 proc. (416,50 euro/t- 1944 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,62 proc. (428,88 USD/t- 1924 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena w piątek spadła o 0,89 proc. (360,25 euro/t- 1682 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 2,34 proc. (312,78 USD/t- 1403 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10