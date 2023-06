Na światowych giełdach w ostatnim tygodniu wzrosły ceny kontraktów na oleiste. Najwięcej zyskał przez tydzień rzepak na MATIF - 6,6 proc.

Mocny wzrost notowań rzepaku

W minionym tygodniu rzepak na MATIF kontynuował wzrosty notowań rozpoczęte w ostatnim dniu maja. Od dołka 30 maja do 9 czerwca kontrakty na rzepak podrożały o 12,5 proc. Z punktu widzenia analizy technicznej wykresów istotnym poziomem oporu jest 430- 435 euro/t. Pokonanie wspomnianego poziomu powinno zapowiadać odwrócenie tendencji spadkowej na wzrostową. Najbliższe dni powinny rozstrzygnąć, czy ostatnie wzrosty są korektą wzrostową w trendzie spadkowym, czy też mamy do czynienia ze zmianą trendu na wzrostowy.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły o 1,5 proc. i wyniosły 433,25 euro/t (1937 zł/t ) i były o 45,2 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 6,6 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,9 proc. i wyniosły 685,90 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 38,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 4,2 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,7 proc. i kosztowała 509,44 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 21,6 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 2,5 proc.

Prognozy zbiorów rzepaku

W najnowszym raporcie (opublikowanym w piątek 09 czerwca br.) w nadchodzącym sezonie USDA prognozuje spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec obecnego sezonu o 0,91 mln t do 87,21 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 1,46 mln t do 21,0 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść 1,30 mln t do 20,3 mln t, na Ukrainie zbiory mają spaść - o 0,30 mln t do 3,20 mln t i w Australii spaść o 3,4 mln t do 4,9 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2023/24 wzrosną o 41,13 mln t do 410,70 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 6,37 mln t i wynieść 122,74 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść 7,0 mln t do rekordowych 163,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 23,0 mln t do 48,0 mln t.

Rzepak MATIF, kontrakt sierpniowy - cena w piątek wzrosła o 1,52 proc. (433,25 euro/t- 1937 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 1,71 proc. (509,44 USD/t - 2116 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 0,90 proc. (685,90 CAD/t - 2137 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.