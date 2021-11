FAO: Wskaźnik cen żywności nadal rośnie

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) w październiku 2021 r. wynosił średnio 133,2 punktu, co oznacza wzrost o 3,9 punktu (3,0 procent) od września i 31,8 punktu (31,3 procent) od października 2020 r.

Po wzroście przez trzy kolejne miesiące, FFPI w październiku pozostał najwyższym od lipca 2011 r. Ostatni wzrost miesiąc do miesiąca wynikał przede wszystkim z utrzymującego się wzrostu światowych cen olejów roślinnych i zbóż.

Ceny zbóż nadal rosły

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w październiku średnio 137,1 punktu, o 4,3 punktu (3,2 procent) więcej niż we wrześniu i o 25,1 punktu (22,4 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Ceny międzynarodowe wszystkich głównych zbóż wzrosły z miesiąca na miesiąc. Światowe ceny pszenicy nadal rosły czwarty miesiąc z rzędu, wzrastając o kolejne 5 procent w październiku, osiągając 38,3 procent wyższy rok do roku i osiągając najwyższy poziom od listopada 2012 r. Mniejsza dostępność na rynkach światowych ze względu na mniejsze zbiory u głównych eksporterów, zwłaszcza Kanady, Rosji i USA i, nadal wywierały presję na wzrost cen. Zmniejszone globalne dostawy pszenicy wyższej jakości, w szczególności, zaostrzyły presję, a gatunki premium doprowadziły do ​​wzrostu cen. Wśród zbóż paszowych w październiku najbardziej wzrosły międzynarodowe ceny jęczmienia, czemu sprzyjał silny popyt, mniejsze perspektywy produkcji oraz wzrost cen na innych rynkach. Umocniły się również światowe ceny kukurydzy, wspierane przez wzrosty na rynkach energii. Jednak zwiększone sezonowe dostawy i złagodzenie zakłóceń w portach w USA ograniczyły wzrost wartości kukurydzy. Międzynarodowe ceny ryżu również wzrosły w październiku, chociaż początek zbiorów głównych upraw u różnych dostawców azjatyckich ograniczył wzrost.

Rekordowy poziom wskaźnika cen olejów

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w październiku średnio 184,8 punktu, co oznacza wzrost o 16,3 punktu (lub 9,6 procent) miesiąc do miesiąca i był to rekordowy poziom. Wzrost był spowodowany bardziej stabilnymi notowaniami cen olejów palmowego, sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego wzrosły w październiku czwarty miesiąc z rzędu, przede wszystkim pod wpływem utrzymujących się obaw o słabą produkcję w Malezji z powodu utrzymujących się niedoborów siły roboczej migrantów. W międzyczasie światowe ceny olejów palmowych, sojowych i słonecznikowych otrzymały wsparcie ze strony ożywienia światowego popytu importowego, zwłaszcza z Indii, które jeszcze bardziej obniżyły cła importowe na oleje jadalne. Jeśli chodzi o olej rzepakowy, utrzymująca się wartość wynikała głównie z przedłużającej się globalnego ograniczenia podaży i popytu. Warto zauważyć, że rosnące ceny ropy naftowej również wspierały wartości oleju roślinnego.

Gwałtowny wzrost cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w październiku średnio 120,7 punktu, co oznacza wzrost o 2,6 punktu (2,2 procent) od września i 16,2 punktu (15,5 procent) powyżej poziomu z analogicznego miesiąca rok temu. W październiku międzynarodowe notowania cen masła, odtłuszczonego mleka w proszku i pełnego mleka w proszku gwałtownie wzrosły drugi miesiąc z rzędu, wsparte silnym globalnym popytem importowym i w związku z wysiłkami kupujących w celu zabezpieczenia dostaw w celu zgromadzenia zapasów. Sezonowo niskie dostawy mleka i napięte zapasy w Europie oraz wolniejszy niż wcześniej przewidywano początek nowego sezonu produkcji mleka w Oceanii również przyczyniły się do wzrostu światowych cen mleka. Natomiast ceny sera pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ dostawy od głównych producentów były wystarczające do zaspokojenia światowego popytu importowego.

Spadek cen wieprzowiny i wołowiny, wzrost cen drobiu i mięsa owczego

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w październiku średnio 112,1 punktu, co oznacza spadek o 0,8 punktu (0,7 procent) w stosunku do skorygowanej wartości we wrześniu, czyli trzeci miesięczny spadek, choć nadal o 20,3 punktu (22,1 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W październiku spadły międzynarodowe notowania wieprzowiny, głównie dzięki zmniejszeniu zakupów z Chin. Ceny mięsa wołowego również spadły, odzwierciedlając gwałtowny spadek notowań dostaw z Brazylii w związku z niepewnością rynkową związaną z zawieszeniem importu przez wiodących partnerów handlowych w związku z obawami dotyczącymi BSE. Z kolei notowania mięsa drobiowego wzrosły, stymulowane wysokim globalnym popytem, ​​podczas gdy wzrost produkcji pozostał słaby z powodu wysokich kosztów pasz i wybuchów ptasiej grypy, zwłaszcza w Europie. Światowe ceny mięsa owczego również nieznacznie wzrosły w związku z utrzymującymi się ograniczeniami podaży z Oceanii z powodu dużej odbudowy stada.

Cukier tańszy po raz pierwszy od pół roku

Indeks cen cukru FAO wynosił średnio 119,1 punktu w październiku, co oznacza spadek o 2,1 punktu (1,8 procent) od września, oznaczając pierwszy spadek po sześciu kolejnych miesięcznych wzrostach. Międzynarodowe notowania cukru pozostały jednak o ponad 40 procent wyższe od poziomów z tego samego miesiąca ubiegłego roku, głównie pod wpływem obaw o zmniejszone perspektywy produkcji w Brazylii. Niedawny miesięczny spadek międzynarodowych cen cukru był spowodowany ograniczonym światowym popytem importowym i perspektywami dużych dostaw eksportowych z Indii i Tajlandii. Osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego również przyczyniło się do obniżenia światowych cen cukru w ​​październiku. Wyższe ceny etanolu w Brazylii zapobiegły jednak większym spadkom cen cukru.