I znowu spory spadek cen w skupach

W lipcu - w porównaniu z czerwcem br. – znacząco spadły ceny skupu większości produktów rolnych, w tym głównie pszenicy, jęczmienia i żyta – podał właśnie GUS. – To między innymi skutek tego, że rolnicy wciąż nie dysponują wystarczającą bazą magazynową – komentuje sytuację dla farmer.pl Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Według najnowszych danych GUS, w lipcu 2020 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 11,9% i wyniosły 71,61 zł/dt. Pewnym pocieszeniem może być to, że w porównaniu z lipcem 2019 r. – były o 6,0% wyższe. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 87,67 zł, tj. o 5,8% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 55,46 zł/dt, tj. o 9,6% mniej niż w czerwcu br. oraz o 4,1% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta spadły do 67,16 zł/dt, tj. w skali roku były niższe o 10,5%.

Za jęczmień płacono w lipcu o 12,5% mniej niż w czerwcu, czyli 60,10 zł/dt, za pszenżyto o 8,1% mniej, czyli 63,05 zł/dt, a za owies o 11% mniej, czyli 56,82 zł/dt.

O 0,9% podniosła się jedynie cena skupu kukurydzy. Wg danych GUS w lipcu płacono za nią 75,03 zł/dt.

Jak ocenia Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, choć zbiory zbóż w tym roku będą średnio wyższe niż w ubiegłym, to są bardzo zróżnicowane. W niektórych rejonach duże szkody spowodowała nie tylko susza, ale również gryzonie, co lokalnie było bardzo dotkliwe w uprawach jęczmienia i pszenicy.

Zdaniem Prezesa PZPRZ, ceny, które obecnie oferuje się rolnikom, nie rekompensują kosztów produkcji. - W porównaniu z cenami sprzed żniw są one o około 10–15%, czyli o 120–180 zł/t, niższe. W mojej ocenie, to między innymi skutek tego, że rolnicy wciąż nie dysponują wystarczającą bazą magazynową. Tę sytuację wykorzystują podmioty skupowe – wiedzą, że producenci są zmuszeni do sprzedaży ziarna tuż po żniwach, ponieważ mają problem z jego przechowaniem, w oczekiwaniu na lepszą ofertę - komentuje Kacperczyk.

To też pokłosie sytuacji z ubiegłorocznych żniw. Jak przypomina prezes PZPRZ, na magazynowanie ziarna zdecydowali się w ub. roku także mniejsi rolnicy, którzy nie mieli odpowiednich do tego warunków. Dla wielu z nich skończyło się to pogorszeniem jakości ziarna i problemem ze szkodnikami, dlatego w tym roku chętniej podejmują decyzje o sprzedaży bezpośrednio z pól. I tak koło się zamyka.

W lipcu – wg GUS znacznie potaniały także ziemniaki w skupie. Płacono za nie 65,16 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,7%, a w skali roku – 40,1%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 138,02 zł, tj. o 32,2% mniej niż przed rokiem.

Znacznie mniej płacono też za żywiec wieprzowy. Cena w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,7% w stosunku do lipca 2019 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,35 zł, tj. o 8,5% mniej niż przed rokiem

Ale są też dobre wiadomości: ceny skupu żywca wołowego (6,29 zł/kg) wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i w skali roku - odpowiednio o 0,3% i 1,1%. Cena bydła rzeźnego na targowiskach wyniosła 6,74 zł/kg i była o 5,6% wyższa w odniesieniu do poprzedniego roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,3%, tj. do poziomu 3,58 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 11,2%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 130,69 zł, tj. o 0,1% więcej niż przed miesiącem i o 0,4% więcej niż przed rokiem – podał GUS.