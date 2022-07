Atak Rosji na Ukrainę zatrząsł nie tylko polskim, ale i europejskim czy światowym rynkiem nawozów potasowych. Zdecydowana większość potasu pochodzi ze złóż na terenie Rosji i Białorusi. Czy nawozy potasowe są dostępne? Ile kosztuje sól potasowa czy KornKali?

Polihalit, z którego pozyskuje się siarczan potasu, wydobywa się głównie w Rosji i Niemczech. Z kolei złoża soli potasowej znajdują się głównie na Białorusi i w Rosji. Nie ma więc wątpliwości, że przyczyn aktualnych zawirowań rynku nawozów potasowych należy dopatrywać się w sytuacji politycznej. Sprawdziliśmy, jakie nawozy potasowe są obecnie dostępne i na jakim poziomie kształtują się ceny. Co ważne, często w magazynach dystrybutorów zostały tylko najmniejsze opakowania - worki 25- i 50-kilogramowe. Zaledwie co piąta z firm wobec braku przykładowo soli potasowej była w stanie zaoferować od ręki inny nawóz zawierający potas. Dane pochodzą z około 30 punktów dystrybucyjnych z całej Polski.

Znaczenie potasu

Potas jest jednym z makroelementów kluczowych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Odpowiada choćby za gospodarkę wodną, transport składników pokarmowych czy syntezę białek. Bierze udział w regulacji działania aparatów szparkowych, co bezpośrednio ma wpływ na intensywność fotosyntezy, a więc najważniejszy proces w organizmach roślin. Nie bez znaczenia jest też zwiększenie odporności na czynniki stresowe w warunkach zaspokojenia zapotrzebowania na potas.

Cena soli potasowej - lipiec 2022

Z chemicznego punktu widzenia jest to chlorek potasu. Z punktu widzenia rolnika- popularny i dotychczas stosunkowo tani nawóz zawierający aż 60% tego cennego pierwiastka. Na rynku dostępna jest sól potasowa w formie krystalicznej i granulowanej. Dostępność soli potasowej potwierdziła blisko połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy, jednak przedstawiciele kilku z nich zaznaczali, że pozostały tylko resztki w magazynach, a nowa dostawa z pewnością będzie droższa. Połowa dystrybutorów oferuje sól potasową pakowaną w bigbagi po 500 kg, w pozostałych przypadkach są to worki po 50 kg. Średnio za tonę soli potasowej trzeba obecnie zapłacić 4200 zł. Dla porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 2650 zł, mamy więc do czynienia ze wzrostem ceny aż o 50% w ciągu pół roku.

Cena KornKali - lipiec 2022

Kolejnym popularnym nawozem potasowym, którego dostępność wzięliśmy pod lupę jest KornKali. Z chemicznego punktu widzenia jest to mieszanina chlorku potasu, siarczku magnezu i tlenku sodu. Taki nawóz zawiera 40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO i 4% Na2O. Jest to więc sól potasowa wzbogacona o siarkę i magnez. Dostępność KornKali potwierdziła blisko połowa firm, z którymi się kontaktowaliśmy. Większość z nich oferuje nawóz pakowany w bigbagi po 500 kg, jednak niektórzy dystrybutorzy zaznaczają, że w magazynach pozostały ostatnie sztuki i nie wiadomo kiedy ani w jakiej cenie będzie nowa dostawa. Średnio za tonę tego nawozu trzeba obecnie zapłacić 3400 zł. Dla porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 2250 zł, co oznacza wzrost ceny w ciągu pół roku o ponad 50%.

Cena siarczanu potasu - lipiec 2022

Siarczan potasu zawiera zależnie od producenta 50% K2O i 40-45% SO3. Dostępność tego typu nawozu potwierdziła co trzecia z firm, z którymi się kontaktowaliśmy, jednak w większości przypadków nawóz jest zapakowany w worki po 25 lub 50 kg. Tu również część sprzedawców zaznacza, że zapasy magazynowe są na wyczerpaniu, a terminy dostaw nie są znane, natomiast nie przewidują spadków cen. Średnio za tonę siarczanu potasu trzeba obecnie zapłacić 6800 zł. Dla porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 5300 zł, mamy więc do czynienia ze wzrostem ceny o blisko 30% w ciągu pół roku.

Cena azotanu potasu - lipiec 2022

Nawóz znany też jako saletra potasowa. Ze względu na zawartość drogiego obecnie azotu, jest najdroższym rozwiązaniem, ale w sytuacji problemów z dostępnością może być jednak jakąś alternatywą. Taki nawóz zawiera około 46% K2O i 13-14% N. Dostępność azotanu potasu potwierdziło zaledwie kilkanaście procent firm, z którymi się kontaktowaliśmy, a w każdym przypadku nawóz oferowany był wyłącznie w workach po 25 kg. Średnio za tonę saletry potasowej trzeba obecnie zapłacić 9300 zł. Dla porównania, w lutym bieżącego roku było to średnio 6400 zł, co oznacza wzrost ceny w ciągu pół roku o blisko 50%.