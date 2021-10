Pękła granica. Co dalej z cenami diesla dla rolników?

Bariera 6 zł za litr oleju napędowego została pokonana. Nie ważne, czy chodzi o ceny hurtowe, czy detaliczne tego paliwa. Obie się zrównały.

Rolnicy alarmują, ceny oleju napędowego przekroczyły 6 zł za litr. Dopytujemy jednego z nich, który gospodaruje na we wschodniej Polsce, nieopodal Białej Podlaskiej.

– Dziś oferują mi diesla po 6,09 zł/l z dowozem do gospodarstwa, takiej ceny nie spodziewałem się, byłem przekonany, że bariera 6 zł/l nie zostanie pokonana – przyznaje Henryk Kroczyński.

Sprawdziliśmy po ile olej napędowy sprzedaje Orlen na swoich stacjach w Warszawie. Na jednej z nich znajdującej się na warszawskiej Sadybie za litr tego paliwa trzeba zapłacić dokładnie tyle samo, czyli 6 zł 9 groszy, co w hurcie z dostawą pod Białą Podlaską. Cena hurtowa ON zrównała się z cenami detalicznymi? Czy to oznacza, że stacje benzynowe Orlenu rezygnują z marży? O odpowiedź m.in. na te pytania poprosiliśmy Dariusza Malinowskiego, dziennikarza wnp.pl, który analizuje rynek paliw.

Dariusz Malinowski wskazuje na kilka czynników, które wpływają na obecnie wysokie ceny paliw, w tym ceny oleju napędowego. Zwraca uwagę na rosnącą inflację i coraz słabszą złotówkę do dolara. Ten czynnik w jego ocenie dryluje kieszenie rolników. Dziennikarz portalu wnp.pl wylicza, ile kosztował litr oleju napędowego, gdy złotówka lepiej stała w stosunku do dolara, a ceny ropy osiągały maksymalne pułapy. Poddaje pod dyskusję możliwość obniżenia akcyzy na paliwa.

Z Dariuszem Malinowskim, dziennikarzem portalu wnp.pl rozmawiał Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika "Farmer".

Czego można spodziewać się w przyszłości? Dariusz Malinowski nie ukrywa, że oprócz rozmów dotyczących zwiększenia podaży ropy na światowych rynkach kluczową rolę odegra aura. Jeśli zima będzie sroga wzrośnie popyt na paliwa, a to oznacza wzrost cen.

Obecnie ceny diesla poszybowały do góry, co jest sporym zaskoczeniem dla rolników.

­– Przed miesiącem kupiłem olej napędowy po 5,45 zł/l – przyznaje nasz gospodarz. – Wiosną tego roku płaciłem poniżej 5 zł. Zanim ruszyłem w pola rok temu diesla przywozili mi po 4 zł – dodaje.

Co nas czeka? Kilka czynników zdecyduje o tym. Inflacja w Polsce, w tym relacja złotówki do dolara, podaż i popyt na paliwa, ceny energii, które kształtują ceny paliw oraz pogoda.