Rosja: Producenci żywności obiecują stabilność cen

W Rosji producenci mięsa drobiowego i jaj kurzych zobowiązali się wobec ministerstwa rolnictwa, że ​​w najbliższych miesiącach nie będą podwyższać obecnych cen przy sprzedaży do sieci handlowych.

Dyrektor krajowego zrzeszenia hodowców drobiu wyjaśnił, że obowiązek powinien obowiązywać, co najmniej przez dwa miesiące. Według niego to dobrowolna obietnica. W zamian dyrektor zażądał od resortu wyższych limitów na udzielanie niskooprocentowanych kredytów inwestycyjnych dla sektora produkcyjnego, a także dłuższego terminu realizacji tego programu.

W międzyczasie podobne zapewnienie pochodzi również od stowarzyszenia producentów olejów i tłuszczów roślinnych. Firmy członkowskie są gotowe do utrzymania stabilnych cen sprzedaży oleju słonecznikowego przynajmniej do sierpnia. Potem możliwe byłoby nawet zmniejszenie cen, biorąc pod uwagę spodziewane większe zbiory słonecznika. Zdaniem dyrektora stowarzyszenia, nie ma powodu, aby do końca I kwartału 2021 r. przedłużać limit cenowy uzgodniony z rządem w grudniu na sprzedaż do detalistów.

Początkowo umowa obejmowała olej słonecznikowy i cukier, ale była ostrzeżeniem dla innych producentów podstawowych artykułów spożywczych. Olejarniom groziło wprowadzenie 15 proc. cła eksportowego na olej słonecznikowy, jeśli nie wywiążą się z umowy.