Tak wysokich spadków i destabilizacji w rzepaku jeszcze nie było. Spadki cen nawet w stosunku do żniw to już ponad 30%.

Ceny rzepaku są już niższe niż przed dwoma laty.

Jeśli trend spadkowy nie wyhamuje rzepak na siebie nie zarobi.

Spadki cen rzepaku są już nie tyle bardzo dotkliwe, co wprost dramatyczne. Jeśli trend się utrzyma to już niebawem wrócimy do cen poniżej 2 tys. zł / t, czyli do poziomu sprzed 3 lat. Przy czym koszty produkcji mamy znacznie wyższe niż wówczas. Tylko w ciągu nieco ponad dwóch miesięcy ceny rzepaku lokalnie spadły o 800 zł/t. W stosunku do żniw spadki to poziom nawet 1300 zł/t. Rok temu - kiedy w gospodarstwach co prawda nie było zbyt wiele rzepaku - ceny oscylowały przez pewien czas nawet w granicach 5 tys. zł/t.

Opracowanie własne

Wszystko drożeje poza towarem od rolnika

Ochrona rok do roku jest droższa o średnio 5 - 10%. W stosunku do wcześniejszych sezonów to oczywiście jeszcze wyższe wzrosty (20 - 30%). O nawozach nawet nie ma sensu mówić. Raz, że wzrost cen w stosunku do poprzednich lat, gdy rzepak w skupie wyceniany był na 1700 - 1800 zł/t wynosił momentami niemal 500 % (w przypadku saletry 34% - 850 zł/t vs 5000 zł/t). Dwa - w tym sezonie rozrzut cenowy będzie ogromny. Ogromna część gospodarstw zakupiła ten sam nawóz po cenach jesiennych, część już po Nowym Roku, gdy spadki były znaczne. Niemniej przy aktualnych cenach korelacje cen samego tylko azotu do wartości surowca w skupie są nieproporcjonalne (tona rzepaku nie wystarczy na zakup tony saletry, a przy zakupie jesiennym na tonę saletry trzeba by sprzedać nawet ponad dwie tony rzepaku).

Droższe były również nasiona, choć tu podwyżki można nazwać w zasadzie inflacyjnymi (rok do roku). Czasy, gdy odmianę hybrydową można było kupić za 700 - 800 zł/js odeszły w zapomnienie. Dziś płacimy za hybrydy 1500 zł/jednostkę i więcej. Przy czym jeśli tona rzepaku kosztowała wcześniej tyle, co ponad dwie jednostki rzepaku, to przy aktualnej wycenie starczy nam tylko na nieco ponad jedną paczkę przy tej samej ilości sprzedawanego towaru.

A jak ubezpieczaliśmy nasze uprawy? W momencie, kiedy zawierane były polisy ceny były znacznie wyższe - ubezpieczalnie wręcz nie chciały chronić upraw przy niższych zakładanych cenach. Tak więc stawki jakie planowano przy zawieraniu polis to kwoty rzędu 2,5 - 3 tys. zł/t. Oczywiście dźwigało to również cenę polisy.

Jeśli ceny spadają to dlaczego rośnie koszt produkcji?

W gruncie rzeczy największym problemem nie są spadki cen towaru wyprodukowanego w naszych gospodarstwach, ale to, że pomimo piku w dół koszt produkcji zasadniczo nie maleje.

Sytuacja nie dotyczy tylko rzepaku. To samo zieje się ze zbożami, źle wygląda sytuacja na rynku mleczarskim. Spadki cen mleka są na tyle wysokie, że zagrożona jest płynność wielu gospodarstw. Przy średnich dostawach w skali miesiąca rolnicy otrzymują kilkanaście tysięcy złotych mniej. W dużych hodowlach to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tymczasem wciąż drożeje chemia gospodarcza, która jest podstawą utrzymania higieny w oborach i dojarni.

Śruta rzepakowa w poprzednich latach stanowiła 50 - 60% ceny rzepaku. Teraz wartość tego towaru to już 80% ceny tony rzepaku. A jeszcze większym absurdem jest wycena obręb pszennych. Te są droższe o nawet 100 - 200 zł/t od pszenicy konsumpcyjnej. De facto produkt pochodzący z przemiału osiąga wyższą wartość. Tu nie ma logicznego wyjaśnienia, nic się nie zgadza.