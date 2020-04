Wskaźnik cen żywności FAO w spadł marcu

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności (FFPI) FAO wyniósł w marcu 2020 r. średnio 172,2 punktu, co oznacza spadek o 7,8 punktu (4,3 procent) w stosunku do lutego, choć nadal jest to o 4,6 punktu (2,7 procent) więcej niż w marcu 2019 r. Gwałtowny spadek w marcu oznaczał drugi miesiąc -miesięczny spadek wartości FFPI, spowodowany głównie mniejszym popytem w obliczu pandemicznego COVID-19. Podczas gdy ostatni spadek cen był najbardziej widoczny w przypadku olejów roślinnych i cukru, pozostałe wskaźniki również odnotowały w marcu niższe wartości.

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł w marcu średnio 164,6 punktu, o 3,2 punktu (1,9 procent) mniej w porównaniu z lutym i jest prawie na tym samym poziomie, co w marcu 2019 r., Ponieważ ceny eksportowe wszystkich głównych zbóż spadły drugi raz z rzędu miesiąc do miesiąca. Ceny pszenicy były średnio niższe w marcu w porównaniu z lutym, pomimo obaw o COVID-19, co zwiększyło aktywność handlową, szczególnie w krajach Afryki Północnej, i nałożyło pewne ograniczenia eksportowe, choć niewielkie, przez Federację Rosyjską. Duże globalne dostawy w połączeniu z ogólnie korzystnymi perspektywami zbiorów utrzymywały międzynarodowe ceny pszenicy pod presją spadkową. Podobnie na rynkach zbóż paszowych międzynarodowe ceny kukurydzy zanotowały w marcu dalszy spadek, pod presją nie tylko dużych dostaw, ale także znacznie słabszego popytu, szczególnie ze strony sektora biopaliw, spowodowanego spadkiem cen ropy naftowej.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w marcu średnio 139,1 punktu, spadając o 19,0 punktów (lub 12,0 procent) w ciągu miesiąca i osiągając najniższy poziom od października 2019 r. Dalszy spadek w marcu wynikał głównie ze świeżych spadków cen oleju palmowego - przez drugi miesiąc z rzędu - który napędzany był przede wszystkim spadkiem cen ropy naftowej i rosnącą niepewnością, co do wpływu pandemii COVID-19 na popyt globalny. Inne oleje wykazywały tendencję spadkową w jak przypadku oleju palmowego.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO wyniósł w marcu średnio 203,5 punktu w porównaniu z lutym, co stanowi spadek o 6,4 punktu (3,0 procent), po raz pierwszy spadając po ciągłym wzroście przez cztery miesiące. Na tym poziomie wskaźnik również nieznacznie spadł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W marcu rynki mleka w proszku były ogólnie słabsze, a ceny odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) najbardziej spadały, obniżyły się też ceny mleka w proszku (WMP), ser i masło. Światowy popyt na import OMP i WMP znacznie się zmniejszył, głównie z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów mlecznych z wprowadzeniem środków ograniczających w celu kontroli rozprzestrzeniania się Covid-19. Notowania cen masła i sera również spadły w marcu, choć umiarkowanie, ze względu na słaby popyt importowy na dostawy spot, pomimo sezonowo ograniczonej dostępności eksportowej w Oceanii.

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł średnio 176,0 punktów w marcu, co oznacza spadek o 1,0 punktu (0,6 procent) w porównaniu z lutym, spadając trzeci miesiąc z rzędu, choć nadal o 11,6 punktu (7,0 procent) powyżej poziomu z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. W marcu notowania międzynarodowe dotyczące mięsa owiec i bydła nadal spadały, odzwierciedlając dużą dostępność eksportową, szczególnie w Oceanii, ponieważ producenci rozładowali zapasy wcześniej niż przewidywano, a import zmniejszył się w obliczu wąskich gardeł logistycznych dostarczających produkty za granicę. Natomiast notowania mięsa wieprzowego wzrosły z powodu ogólnego zacieśnienia rynku, wraz ze wzrostem popytu wewnętrznego i zagranicznego, a problemy logistyczne i ograniczenia w przepływie pracowników wpłynęły na przetwórstwo mięsa. Notowania mięsa drobiowego pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ dostawy były wystarczające, aby zaspokoić obecny popyt importowy, chociaż eksport zaczął wykazywać oznaki spowolnienia.

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w marcu średnio 166,6 punktów, o 40,1 punktu (19,1 procent) mniej w porównaniu z lutym. Znaczny miesięczny spadek międzynarodowych cen cukru był w dużej mierze spowodowany COVID-19, ponieważ środki ograniczające nałożone przez kilka krajów ograniczyły popyt wynikający z konsumpcji poza domem. Ponadto gwałtowny spadek cen ropy naftowej wywierał dalszą presję na rynki cukru, niższe ceny energii mają tendencję do zwiększania produkcji cukru zamiast etanolu. Dotyczy to zwłaszcza Brazylii, największego eksportera cukru na świecie.