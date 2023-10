Ceny najważniejszych krajowych płodów rolnych są nieustannie na niskim poziomie. Wydawało się, że doczekamy się chociaż niewielkiej stabilizacji na rynku. Tymczasem nawozy nim zdążyły stanieć... już drożeją. Drogie są też inne środki do produkcji.

Ceny nawozów wzrastają z wysoką dynamiką. Korelacja wyceny płodów rolnych do tej grupy produktów staje się coraz gorsza

Drogie nasiona, paliwa, nawozy - czy w kolejnym roku też nie będzie stabilizacji na rynku?

Jeszcze nie było dobrze, a rynek już wraca do wysokich cen nawozów?

Rynek nie zdążył się jeszcze ustabilizować, a koszty produkcji ponownie rosną na potęgę. Wydawało się, że sytuacja będzie się klarować - co prawda ceny płodów rolnych spadły do bardzo niskiego poziomu, ale i ceny nawozów czy głównych środków do produkcji chwilowo były niższe. Przy czym poziom nożyc cenowych w rolnictwie cały czas był bardzo wysoki. Choć nawozy były chwilowo nieco tańsze, to i tak nawet w najbardziej korzystnym momencie korelacja cen płodów rolnych i środków do produkcji nawet nie zbliżyła się do poziomów sprzed kilku sezonów. Za saletrę nawet w lepszych momentach trzeba było "oddać" dwie tony pszenicy. Dobrze więc nie było. Ale robi się już coraz gorzej.

Ceny nawozów mineralnych nieustannie idą w górę. Dodatkowo z rynku cały czas dochodzą informacje, że nawozów brakuje. Firmy tłumaczą, że problem leży po stronie Grupy Azoty, która na rynek wrzuca tylko niewielkie transze towaru i ogranicza produkcję. Ceny saletry amonowej przy dostawach hurtowych przekraczają już 1800 zł/t. Kupując niewielkie ilości nawozu, w ilościach detalicznych, lokalnie ceny saletry przekroczyły już 2000 zł/t. W ciągu dwóch miesięcy saletra zdrożała nawet o 400 zł/t. W tym samym czasie wyceny pszenicy nie drgnęły. Sprzedając pszenice paszową po 750 zł/t musimy na zakup tony saletry przeznaczyć nawet 2,4 - 2,66 t pszenicy. Tymczasem np. w 2020 roku saletrę 34% można było zakupić za 900 zł/t, rok poźniej ceny wynosiły już nawet 3000 zł/t a rok temu, jak pamiętamy nawet ponad 5000 zł/t. Konia z rzędem temu, kto znajdzie realne wyjaśnienie dla tak dużej destabilizacji cen najważniejszego nawozu stosowanego rolnictwie.

A ile pszenicy w tym czasie trzeba było sprzedać, by przy podanych cenach zakupić tonę saletry?

2020 - 1,1 t;

2021 - 2,1 t;

2022 - 3,3 t.

Są to oczywiście dane przybliżone, ale obrazujące relacje płody rolne - nawozy w poprzednich latach. Obecnie jest teoretycznie lepiej niż przed rokiem, ale gorzej niż dwa lata temu i katastrofalnie niemal wobec 2020 roku. Problem jednak jest głębszy - nożyce cenowe są wysokie już od kilku lat. A nawet jeśli ktoś powie, że o dochodzie w rolnictwie można mówić tylko przez pryzmat wielolecia, to tu mamy doskonały obraz niskiej siły nabywczej płodów rolnych. Od 2021 roku jest coraz gorzej.

Polifoska 6 kosztuje 2800 - 3100 zł/t. Tak więc aby zakupić tonę tego popularnego NPK musimy sprzedać 3,7 - 4,1 t pszenicy lub niemal dwie tony rzepaku. O kukurydzy wspomnimy tylko z kronikarskiego obowiązku. Przy cenach na poziomie 400 zł/t trzeba sprzedać grubo ponad 7 ton mokrego ziarna by zakupić tonę nawozu.

Dwie tony kukurydzy to mało na nasiona?

Fatalnie sprawa ma się z nasionami kukurydzy. Jeśli spełnią się prognozy, a pierwsze firmy już "wychodzą" w teren z cennikami, to nasiona będą nieco droższe niż przed rokiem. A w najlepszym przypadku na niektórych odmianach poziom cenowy zostanie utrzymany. Co to oznacza? Koszt wysiewu niektórych topowych odmian będzie oscylował nawet w granicach 800 - 900 zł/ha. Czyli mniej więcej 2 - 2,25 t kukurydzy. Trudno określić jak rynek zareaguje na tę sytuację. W ubiegłym roku nasiona kukurydzy były drogie, ale do zakupów rolnicy przystępowali w zupełnie innych nastrojach - wszak kukurydza mokra sprzedawana była po 800 - 900 zł/t, a nie tak jak w tym sezonie, gdzie lokalnie we wschodniej Polsce wyceny tylko nieznacznie przekraczały w pewnych momentach 300 zł/t.

W stosunku do cen pszenicy drogie są także nasiona zbóż. Pszenice wyceniane są od 250 zł/dt, co oznacza, że za 300 kg pszenicy (materiału siewnego kwalifikowanego) trzeba sprzedać minimum tonę ziarna.

Ochrona roślin - droga, ale najtańsza ze środków do produkcji

Nieco lepiej jest w kwestii środków ochrony roślin. Tu wydaje się, że ceny zastygły. Ochrona - w stosunku do nawozów czy nasion - pozostaje na zbliżonym poziomie cenowym. Co prawda w ogólnym ujęciu jest drożej niż chociażby jeszcze dwa lata temu, ale nie ma dramatu. Oczywiście, rok temu na jesień - jak również tej wiosny - odnotowaliśmy podwyżki produktów w tej kategorii, aczkolwiek te wynosiły około 10 - 30%. To sporo, ale mimo wszystko mniej niż w przypadku wspomnianych już nasion czy nawozów. Sumaryczne wydatki ochroniarskie w przeliczeniu na hektar wzrosły w zasadzie - w zależności od intensywności ochrony - od 100 do 300 zł/ha (także w zależności od uprawy).

Nożyce cenowe coraz większe - zboża tanieją, nawozy drożeją

W dziwnym kierunku idzie rynek rolny. Zanim podejmiemy decyzje o jakimkolwiek zakupie trzeba wszystko kilka razy przekalkulować. Najważniejsze płody rolne nie drożeją, a niezbędne środki do produkcji cały czas idą w górę. Już słyszymy o droższych nasionach kukurydzy, wysokich cenach fosforu i potasu, o azocie już nie wspominając. Drogie jest paliwo. Ceny produkcji rosną zupełnie nieproporcjonalnie - na każdą obniżkę cen kukurydzy czy stagnację w skupach, jeśli chodzi o pozostałe zboża i rzepak, rynek reaguje... podwyżkami środków do produkcji rolnej. Tak więc realna wartość produktów rolnych ponownie spada. Jeśli koniunktura w rolnictwie nie poprawi się w przyszłym roku to będziemy mieć do czynienia z potężnym krachem finansowym. Wpompowanie dopłat do produkcji nie rozwiązuje problemów, a jedynie podtrzymuje przy życiu liczne gospodarstwa, które bez tego "oddechu" mogłyby paść już w tym roku. W końcu musi być lepiej. Oby szybciej niż później.