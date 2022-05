Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska podkreślał, że wszystkich nas, w tym rolników czeka konieczność przestawienia się na rolnictwo bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produkcji rolnej. Rola banków będzie polegała na wsparciu finansowym sektora rolnego w rozwoju nowych technologii.

Wojna w Ukrainie przyspieszyła realizację strategii "Farm to Fork", czyli od pola do stołu. Zakładała ona zmniejszanie zużycia nawozów, i rzeczywiście zużycie nawozów drastyczne jest zmniejszane, ale jak podkreślał ekspert BNP Paribas Bank Polska bardziej jest to spowodowane wzrostem ich cen.

- Drożyzna i wzrost cen produktów rolnych spowodowała, że społeczeństwo, a właściwie konsumenci, zaczęli oszczędzać na jedzeniu dążąc do jak najmniejszego marnotrawstwa i spożywania produktów mięsnych. To wszystko się dzieje, szkoda że nie za sprawą realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, a z powodu tego, że wszystkie produkty dramatycznie podrożały - podkreślał Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska.

Green Deal, czyli Zielony Ład ma rozwiązywać problem katastrofy klimatycznej, niestety wojna w Ukrainie negatywnie wpływa na realizację tych założeń i strategii.

- Choć paradoksalnie ta sama wojna wymusza na nas wszystkich mniejsze marnotrawstwo żywności oraz ogranicza zużycie nawozów, ale dzieje się to przez niekontrolowany wzrost cen, a nie na wzgląd celów i założeń zawartych w Zielonym Ładzie - podkreślał Bartosz Urbaniak z BNP Paribas Bank Polska. -Po prostu założenia Zielonego Ładu nie uwzględniały wybuchu wojny w Ukrainie, spichlerza nie tylko Europy, ale też i Afryki oraz Azji, Ukraina dostarczała żywność na te rynki - podsumował ekspert BNP Paribas Bank Polska.

Społeczeństwo powinno bardziej doceniać ciężką pracę rolników

- Musimy odejść od takiego myślenia i od toku rozumowania, że rolnicy dostają jakieś zapomogi, dotacje czy subwencje, Nic takiego nie ma miejsca. Rolnicy otrzymują wynagrodzenie za swoją ciężką pracę. Rolnicy będą wynagradzani zgodnie z nową umową społeczną za oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla i poprawę klimatu, gdyż dzięki rolnictwu jesteśmy w stanie zapobiec katastrofie klimatycznej. Po drugie rolnicy otrzymują pieniądze za to że dostarczają nam wszystkim żywność. I ta żywność jest bezpieczna i zdrowa. Jeżeli wymagamy od rolników aby produkowali i gwarantowali że dostarczają nam zdrową żywność to powinniśmy za to im płacić - podkreślał Bartosz Urbaniak z BNP Paribas Bank Polska.

Jak banki będą wspierać zieloną transformację sektora rolnictwa?

Jak podkreślał ekspert BNP Paribas Bank Polska czeka nas też odejście, i to znacznie szybciej niż zakładaliśmy, od wykorzystania gazu w europejskim rolnictwie. Będzie to wymagało od nas znacznych nakładów finansowych, które trzeba przeznaczyć na badania i rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Ekspert BNP Paribas Bank przewiduje, że Rozwój zielonych i ekologicznych technologii przełoży się na wyższe ceny żywności w najbliższych latach.

- Największe banki w Europie chcą bardzo mocno wesprzeć nadchodzące zmiany w rolnictwie. Mój Bank wpisał to jeden z pięciu celów w nadchodzących 5 latach. Banki mają płynność finansową i są w stanie sfinansować zmianę rolnictwa na bardziej ekologiczne i zdrowe, zwłaszcza banki w Polsce, więc spodziewam się dużej konkurencji w tym temacie - podsumował Bartosz Urbaniak z BNP Paribas Bank Polska.