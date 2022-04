Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska mówił o roli, jaką pełnią banki w rozwoju nowoczesnego rolnictwa. Ekspert podkreślał ogromną rolę dużych gospodarstwach, które mają potencjał inwestycyjny i możliwości, żeby wprowadzać innowacje w produkcji rolnej.

Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska przekonywał w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że nowoczesne rolnictwo wymaga nakładów inwestycyjnych na rozwój nowatorskich technologii poprawiających opłacalność produkcji rolnej.

Rola banków w rozwoju nowoczesnego i zielonego rolnictwa

Banki odgrywają w tym procesie istotną rolę udzielając kredytów inwestycyjnych właścicielom gospodarstw rolnych oraz efektywnie redystrybuując środki unijne udzielane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Ekspert BNP Paribas w trakcie sesji "Zielone Rolnictwo" w skrócie opisał jak działa mechanizm wsparcia rolnictwa w krajach członkowich podarczego w Katowicach.

W dużym uproszczeniu wygląda to tak, że rolnik inwestuje w nowe technologie i maszyny w 90% z udziałem kredytu bankowego, a dopiero potem dostaje zwrot poniesionych nakładów ze wsparcia UE. Banki więc odgrywają rolę dystrybutora, oferujemy kredyty z dotacjami do odsetek bez których rolnik nie mógł inwestować w gospodarstwo rolne - podkreślał Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska.

Jak przyznał Bartosz Urbaniak coraz więcej konkurencyjnych banków wspiera inwestycje i finansowanie rolnictwa w Polsce.

- My przyjęliśmy j międzynarodową strategie BNP Parribas z 5 kierunkami rozwoju. Zielone zmiany to jest jeden z kierunków. Kolejnym celem jest rozwój rolnictwa, więc będziemy mocno wspierali rolnictwo i inwestycję także w Polsce - podkreślał Ekspert BNP Paribas.

Ekspert BNP Paribas powiedział że nie możemy zapomnieć o decydującej rolo dużych gospodarstwach w wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze polskiego rolnictwa..

- To w dużych gospodarstwach zaczyna się postęp i rozwój i sprawdzanie nowych technologii i rozwiązań, a dopiero potem jest to implementowane w mniejszych gospodarstwach wach. Właściciele dużych gospodarstwa mają potencjał inwestycyjny i możliwości żeby sukcesywnie wprowadzać innowacje w produkcji rolnej. Nie możemy więc zapomnieć, aby im też zapewnić odpowiednie warunki do inwestowania i rozwoju - podsumował Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska