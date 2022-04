Łatwy dostęp oraz niskie ceny produktów rolniczych i spożywczych sprawiły, że społeczeństwo zapomniało jak ważną i istotną rolę pełni rolnictwo oraz rolnicy w Polsce. Rosnące ceny oraz wojna na Ukrainie przypomniały nam, jak ważną i strategiczną rolę pełni sektor rolniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce.

Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska przypomniał jak ważna jest rola rolnictwa w trakcie sesji „Zielone rolnictwo”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Im ceny produktów rolniczych były droższe tym bardziej szanowaliśmy zawód rolnika My tymi cenami produktów rolniczych dojechaliśmy do kompletnego dołu przez co zapomnieliśmy ile trudu i zaangażowania jest potrzebne aby zapewnić produkcję rolną na tak wysokim poziomie. Rolnikom należy się od nas wszystkich szacunek i wdzięczność za to, co dla nas robią - podkreślał Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas Bank Polska.

Wzrost cen żywności oraz wojna na Ukrainie, spowodowały że z obawą patrzymy w przyszłość. Pojawiło się zagrożenie że tej żywności może nie starczyć dla wszystkich. I w tym monecie okazuje się że polskie rolnictwo i rolnik są niezbędnym i kluczowym elementem bez którego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa żywnościowego w całej Polsce.

Podwójna rola sektora rolnego w zielonym ładzie

Jak podkreślał Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska, rolnicy wykonują podwójną prace na rzecz społeczeństwa polskiego. I za to powinnyśmy ich doceniać.

- Rolnik nie tylko produkuje dla nas żywność, ale też jego praca przyczyni się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w atmosferze i społeczeństwo powinno zrozumieć że rolnictwo odpowiada za lepszą jakość życia każdego z nas - podkreślał ekspert BNP Paribas Bank Polska. - Co więcej to zielone rolnictwo może też przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zapobieżeniu katastrofie ekologicznej. Oczywiście potrzebna jest daleko idąca zmiana, którą dokonać możemy inwestując w rozwój technologii oraz rolnictwo precyzyjnie, które pozwoli na zużywania mniej środków ochrony roślin oraz nawozów i osiągania lepszych rezultatów produkcyjnych.

Zdaniem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska wciąż za mało inwestujemy i wdrażamy nowoczesne technologie, które odmienią oblicze polskiego rolnictwa.