Górale nie sprzedają w tym roku jagniąt do Włoch

Zwykle Włosi skupowali jagnięta z Podhala na miesiąc przed Wielkanocą. W tym roku skup nie ruszył i pewnie nie ruszy…

Jak alarmuje Gazeta Krakowska, podhalańscy rolnicy mają dziś kolejny powód do zmartwień. Od 30 lat po jagnięta przyjeżdżali przed Wielkanocą kupcy z Włoch, gdzie jagnięcina to tradycyjne mięso na świąteczne stoły. W tym roku zainteresowania jednak nie widać, czemu winna jest pandemia koronawirusa w Europie.



Młode owce z zimowych miotów były eksportowane na Półwysep Apeniński od 30 lat. Zdarzało się, że wczesną wiosną wywożono tam z Polski nawet 30 tys. sztuk. Po załamaniu opłacalności hodowli i redukcji pogłowia import spadł do 5 tysięcy, by jednak z czasem dochodzić do 15 tys. sztuk jagniąt. W tym roku również górale przygotowali do sprzedaży około 15 tys. młodego przychówku, który z powodu szalejącej epidemii być może zostanie na Podhalu.



Wówczas hodowcy nie dość, że musieliby zapomnieć o zaplanowanym już w budżecie przychodzie, to byliby skazani na dotkliwe wydatki – na powiększenie owczarni, na pokrycie kosztów wypasu, czy paszę dla większego stada.



Jak podaje Gazeta Krakowska, tegoroczny skup i eksport do Włoch próbuje zorganizować nowotarska firma Ficpol, która jest obecnie jedynym pośrednikiem pomiędzy góralami a Włochami. Firma przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych sprzedażą, ale czy uda się jej znaleźć nabywców po włoskiej stronie wciąż nie wiadomo.



W polskich marketach tymczasem króluje raczej jagnięcina importowana z Nowej Zelandii i Australii – utyskują polscy górale. Duże sieci nie są zainteresowane polską jagnięciną, bo jest to raczej produkt niszowy. Krajowy rynek nie jest w stanie wchłonąć ewentualnych nadwyżek w produkcji.