Z Kalifornii na Dolny Śląsk - polskie wina Adoria Cz.1

Jeśli dobre wina kojarzą się wam z Włochami czy Francją, to macie rację, ale dobre wina można produkować także na Dolnym Śląsku. Pochodzący z Kalifornii Mike Whitney opowiada nam, jak postanowił założyć winnicę w cieniu magicznej góry Ślęży.

Z kamerą Farmera odwiedziliśmy winnicę Adoria w Zachowicach pod Sobótką należącą do Amerykanina Mike’a Whitneya. Opowiedział on nam, skąd pomysł na założenie winnicy w Polsce i dlaczego Dolny Śląsk to znakomite miejsce na produkcję wina.

W dzisiejszym odcinku Mike opowiada także o tym, jakie są różnice między produkcją wina w Kalifornii i w Polsce pod względem biznesowym oraz o tym, czy wino z Zachowic może zdobywać światowe nagrody.