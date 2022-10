Ceny materiałów budowlanych wreszcie się stabilizują. Ba, nawet niektóre produkty, takie jak płyty OSB, już potaniały. Także działania rządowe skierowane są na uproszczenia procedur związanych z przeprowadzeniem budowy. Można rzecz - aż chce się coś zbudować, tak nam wszystko ułatwiają i te ceny niby niższe. Tylko zastanawiam się kto, ma finansowe możliwości, aby wyłożyć już prawie milion złotych na budowę domu pod klucz.

Rząd wprowadza ułatwienia dla prywatnych inwestorów. Możesz wybrać sobie projekt za przysłowiową „złotówkę” budować domy do 70 mkw. bez pozwolenia. Od nowego roku nawet ograniczenie do 70 mkw. ma być całkowicie zniesione.

Mógłbym powiedzieć aż chce się coś zbudować, tak nam wszystko ułatwiają i te ceny niby niższe. Tylko zastanawiam się kto ma finansowe możliwości aby wyłożyć już prawie milion złotych na budowę domu pod klucz w dobie szalejącej inflacji, rosnących kosztów inwestycyjnych oraz kredytowania się.

Ach, te rosnące raty kredytowe...

A rosnące koszty kredytowania spowodowane przez inflację i podnoszenie stóp procentowych doprowadziły do sytuacji kuriozalnej. Otóż osoba zarabiająca ok. 5 tys. zł netto ma coraz niższą zdolność kredytową. Właściwie w tym roku spadła ona już połowę z ponad 500 tys. złotych do ok. 250 tys. zł. Te ćwierć miliona ledwo starczy na doprowadzenie domu (100-120 mkw.) do stanu zamkniętego, a może i teraz już nie.

Nic dziwnego że na rynku nieruchomości mamy już kryzys. Jak poinformował BIK w lipcu br. nastąpił spadek wartości kredytów hipotecznych aż o 72,9 % co jest najgorszym wynikiem w historii.

Inwestorzy zaś, którzy zaciągnęli kredyty skarżą się że nie są w stanie finansowo udźwignąć rosnących kosztów. Ba niektórzy z nich za pożyczone pieniądze nawet nie mogą dokończyć poszczególnych etapów budowy.

Wbrew pozorom, także przedsiębiorcy jak i producenci rolni nie są w lepszej sytuacji. Chyba wszyscy jedziemy na tym samym wózku, z tym że każdy z nas raczej zakończy mniej lub bardziej tragicznie tę podróż.

Koszty związane z obsługą i spłatą kredytów inwestycyjnych także wrosły już ok. 4-krotnie. Dodatkowo koszty produkcji są na coraz wyższym poziomie przez wzrost cen energii, paliwa, nawozów itd. Odbija się to wszystko na inwestycjach budowlanych także w rolnictwie.

Coraz mnie się buduje w sektorze rolnym

Aby nie być gołosłownym warto przytoczyć dane z GUS-u, W 1 półroczu 2022 r. wybudowano 3 192 nowe budynki gospodarstw rolnych – o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,3 mln m2 i tu też odnotowano spadek o 6,7% r/r. Nie zdumiewa mnie fakt że liczba tych inwestycji budowlanych w sektorze rolnym z roku na rok się zmniejsza.

Coraz mniej właścicieli gospodarstw rolnych może sobie pozwolić na realizowanie inwestycji w warunkach, jakie serwują nam dziś rządzący. I przechodzimy tu do sedna problemu, jaki napotykają zarówno inwestorzy prywatni, jak i więksi producenci na swojej drodze do realizacji większych inwestycji.

Po prostu żeby zbudować zwykły dom w Polce trzeba zostać milionerem, albo zapożyczyć się na te miliony złotych. Co według mnie nie jest kuszącą perspektywą zważywszy, jak duże ryzyko takich inwestycji trzeba ponosić w dzisiejszych czasach.

Wiem, że kto nie ryzykuje ten nic nie ma. Jednak co zrobić w sytuacji gdy traciłbym środki finansowe z zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji, której nie jestem w stanie zakończyć np. z powodu nagłego wzrostu kosztów.

I właśnie przechodzimy do nieprzyjaznego środowiska w jakim polscy przedsiębiorcy, prywatni inwestorzy, czy rolnicy muszą ponosić ryzyko inwestycyjne.

To nie jest dobry klimat na budowanie

Jeżeli prezes NBP publicznie ogłasza, że sytuacja jest dobra i nie ma właściwie żadnego kryzysu lub twierdzi, że nie będzie podnoszenia stóp procentowych, po czym po raz ósmy czy dziesiąty raz z rzędu ogłasza ich podwyżkę to nie wywołuje tym zaufania wśród inwestorów.

Właściwie zaufanie publiczne do rządowych instytucji zaczyna sięgać przysłowiowego bruku i według Polskiego Instytut Ekonomicznego spadło o ok. 24,5% w 2022 r. Najprościej jest chyba założyć że grubo przekroczymy budżet inwestycyjny i nie oglądać się za siebie tylko dążyć do jak najszybszego zakończenia inwestycji.