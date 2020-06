CBR Agro-Środki-Technika-Technologia pracuje nad preparatami bakteriobójczymi

W Centrum Badawczo-Rozwojowym Agro-Środki-Technika-Technologia, eksperci oprócz udoskonalania produkcji rolnej, opracowują także preparaty wirusobójcze służące do dezynfekcji np. pomieszczeń.

Polskie i światowe rolnictwo wciąż stara się doskonalić i wdrażać innowacyjne technologie produkcji rolnej, techniki rolniczej i uprawy roślin, które pozwolą utrzymać wysoki poziom i jakość produkcji żywności przy wciąż zmieniającym się klimacie oraz pogarszających się warunkach wodnych. Jak zachować wodę w glebie oraz minimalizować emisję CO2 do atmosfery, by nasze uprawy cechowały się wysokim plonowaniem? Odpowiedzią jest uprawa pasowa, a Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków na świecie, specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju tej technologii.

– Polskie rolnictwo od lat zmaga się z wieloma problemami, m.in. ze zmieniającym się klimatem, którego efektem są coraz to częstsze okresy posuszne. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest stosunkowo młodym, a zarazem najnowocześniejszym ośrodkiem badawczym w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Od daty jego otwarcia minęło zaledwie pół roku, ale wykonywane tam prace badawcze idą pełną parą. Otwierając Centrum Badawczo-Rozwojowe, chciałem stworzyć w przeciągu trzech lat rozwiązania, które zrewolucjonizują branżę rolniczą oraz pozwolą na redukcję nakładów energii i emisji CO 2 do atmosfery, a dodatkowo zminimalizują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Okres wegetacyjny roślin nie trwa w nieskończoność, dlatego zależy nam na zrobieniu i zebraniu jak największej ilości badań i pomiarów z upraw, a często jest to uzależnione warunkami atmosferycznymi. Od momentu otwarcia pracujemy nad nową konstrukcją siewników oraz przeprowadzamy testy nad agregatami do uprawy pasowej firmy Mzuri. Dodatkowo nasi eksperci zajmują się udoskonalaniem nawozów dolistnych marki Agrami, ale również pracujemy nad preparatami bakteriobójczymi, wirusobójczymi do dezynfekcji zarówno dla ludzi, jak i pomieszczeń, np. szpitalnych oraz pomieszczeń dla zwierząt – mówi Marek Różniak, twórca Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Prace w CBR prowadzone są w trzech obszarach. Pierwszą gałęzią są laboratoria konstruktorskie, które zajmują się badaniem maszyn Mzuri Pro-Til pod względem mechanicznym oraz przystosowywaniem ich do różnych warunków środowiskowych. Kolejne obszary dotyczą zabiegów roślinnych oraz poprawy żyzności gleby, by dostosować technologie i metody uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych, które wciąż się zmieniają. Eksperci opracowują składy i formuły mikrogranulatów nawozowych do uprawy roślin rolniczych i warzyw polowych oraz określają efekty ich zastosowania w agrotechnice roślin. Aktualnie prowadzone są badania nad preparatami bakteriobójczymi służącymi do odkażenia pomieszczeń, jak szpitale, przychodnie czy biura oraz do stosowania przez społeczeństwo.