Cena oleju napędowego rośnie. Diesel jest droższy, niż benzyna

Amerykańskie ataki na Bliskim Wschodzie skutkują wzrostami cen paliw. Najszybciej drożeje olej napędowy.

Jak zauważył portal motofakty.pl, za litr oleju napędowego płacimy obecnie najwięcej od ośmiu miesięcy. Znów doszło do tego, że benzyna jest tańsza od diesla.

Cytowana przez portal firma ekspercka BM Reflex wyliczyła, że w ubiegłym tygodniu litr diesla na polskich stacjach benzynowych kosztował już średnio 5,20 zł, podczas gdy cena benzyny wciąż utrzymuje się poniżej poziomu 5zł/l (średnio 4,97 zł za 1l). Według motofaktów.pl średnia cena za 1 litr oleju napędowego jest o 23 grosze wyższa, niż za 1 litr benzyny PB95.

Tym samym, cena oleju napędowego jest najwyższa od maja ub.r. i wiele wskazuje na to, że nadal będzie rosnąć. Zwyżka cen ropy ma być przede wszystkim reakcją na wzrost napięć na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim amerykańskie ataki w Iraku i śmierć irańskiego generała Kasima Sulejmaniego.

Wiele wskazuje na to, że dojdzie do eskalacji tego konfliktu, po zapowiedziach Iranu o powrocie do programu atomowego i akcjach odwetowych na USA. To może oznaczać kolejną wojnę na Półwyspie Arabskim. Jej efektem będzie zaś wzrost cen wszystkich paliw.