Czy jesteś osobą samozatrudnioną w Polsce? Przed podjęciem pracy dokonaj notyfikacji w specjalnym systemie. Podpowiadamy, jak spełnić ten obowiązek.

Obowiązek notyfikacji nie jest nowy, ale być może jeszcze o nim nie słyszałeś. A to ważne, by uniknąć kar. Sprawdź, co musisz zrobić. Skorzystaj z podpowiedzi.



Obowiązek notyfikacji – co to jest?

Prawny obowiązek notyfikacji dotyczy osób samozatrudnionych w innym kraju, np. w Polsce, którzy pracują tymczasowo w Holandii. Jako osoba pracująca na takich zasadach musisz dokonać notyfikacji, czyli zgłoszenia swoich danych w przeznaczonym do tego systemie przed przyjazdem do pracy.

Dokonując zgłoszenia będziesz musiał podać pewne informacje, w tym m.in. informacje nt. charakteru Twojej pracy, czasu jej trwania i miejsca jej wykonywania (adres), a także dane Twojego usługobiorcy w Holandii.

Holandia wprowadziła obowiązek notyfikacji dn. 1 marca 2020 roku na podstawie przepisów unijnych. Dlaczego wprowadzono to prawo? Dzięki notyfikacji rząd holenderski ma możliwość monitorowania, czy zapewnione są odpowiednie holenderskie warunki pracy i czy nie stosuje się nieuczciwej konkurencji.

Jak przebrnąć przez proces notyfikacji?

Być może nie znasz języka obcego albo po prostu wypełniasz zgłoszenie po raz pierwszy. W tej sytuacji pomocne może okazać się narzędzie przygotowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie. Dzięki animacji dowiesz się, jak to zrobić. Krok po kroku przejdziesz wszystkie etapy notyfikacji, od założenia konta, przez wprowadzenie danych, po ich weryfikację. Nie zapomnij, że proces nie jest kompletny bez zatwierdzenia notyfikacji przez usługobiorcę w Holandii.

Zajrzyj też do instrukcji dla użytkownika systemu notyfikacji i dowiedz się, co dokładnie musisz zrobić.

Jak przystąpić do procesu notyfikacji?

Sprawdź, czy podlegasz obowiązkowi notyfikacji. Co do zasady tak, jeśli pracujesz w takich sektorach jak: rolnictwo, ogrodnictwo czy przetwórstwo spożywcze. Dokładną listę sektorów znajdziesz TUTAJ Przygotuj informacje, których będziesz potrzebował. W tym celu skorzystaj z listy wymaganych danych dostępnej na TUTAJ Wejdź na stronę wHolandii.pl lub na stronę www.postedworkers.nl i znajdź baner do portalu notyfikacyjnego oznaczony jako ‘notyfikacja online’ (‘online melden’ lub ‘online reporting)’. Zostaniesz przekierowany na stronę portalu notyfikacyjnego. Rozpocznij wprowadzanie danych.

Skorzystaj z kilku podpowiedzi

Czy wypełniasz zgłoszenie po raz pierwszy? Nie spiesz się

Zaplanuj odpowiednio więcej czasu, jeśli dokonujesz notyfikacji po raz pierwszy. Musisz wprowadzić sporo danych, a system nie jest dostępny w j.polskim.

Zaplanuj odpowiednio więcej czasu, jeśli dokonujesz notyfikacji po raz pierwszy. Musisz wprowadzić sporo danych, a system nie jest dostępny w j.polskim. Masz wątpliwości? Czytaj definicje

Przy niektórych pytaniach, które wydają się problematyczne, znajdziesz podpowiedzi. Kliknij na ikonkę znaku zapytania (‘?’), by się z nimi zapoznać. Możesz też skorzystać z podpowiedzi, oglądając animację opracowaną przez ambasadę.

Przy niektórych pytaniach, które wydają się problematyczne, znajdziesz podpowiedzi. Kliknij na ikonkę znaku zapytania (‘?’), by się z nimi zapoznać. Możesz też skorzystać z podpowiedzi, oglądając animację opracowaną przez ambasadę. Nie posiadasz wszystkich danych? Sprawdź, czy są obowiązkowe Oczywiście najlepiej jest podać wszystkie informacje, ale czasem możesz ich nie mieć. Upewnij się, że są one konieczne do dokonania notyfikacji. Obowiązkowe pola zaznaczone są gwiazdką (‘*’).

Oczywiście najlepiej jest podać wszystkie informacje, ale czasem możesz ich nie mieć. Upewnij się, że są one konieczne do dokonania notyfikacji. Obowiązkowe pola zaznaczone są gwiazdką (‘*’). Korzystaj z dostępnych funkcji systemu

Ułatw sobie pracę, korzystając z systemu kopiowania danych. To ważne, np. gdy zmieniasz dane dotyczące Twojej pracy. Ikonkę kopiowania znajdziesz w podzakładce ‘My tasks’ w głównym menu systemu. Jest ona oznaczona kwadratem. Następnie wybierz dane, które chcesz skopiować.





Surowe kary za niedopełnienie obowiązku notyfikacji

Za niedopełnienie obowiązku notyfikacji grożą surowe kary. Za brak dokonania notyfikacji osobie samozatrudnionej grozi kara grzywny w wysokości 750 EUR.

Z kolei w przypadku niedostarczenia przez osobę samozatrudnioną wszelkich informacji dotyczących delegowania na żądanie właściwych organów może grozić jej kara grzywny w wysokości do 3000 EUR, zaś jej usługobiorcy w Holandii – kara grzywny w wysokości do 1500 EUR.

Ponadto, jeżeli osoba samozatrudniona nie posiada odpowiednich dokumentów potwierdzających jej pracę w danym miejscu lub jeśli nie dostarczy tych dokumentów uprawnionej instytucji w ciągu 4 tygodni, podlega karze grzywny w wysokości do 4000 EUR.

Artykuł opracowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.