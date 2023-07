Minister Robert Telus ma ciotkę – o czym poinformował – i przekonywał, że ona nie handlowała zbożem z Ukrainy. Mówił to będąc w sporym ambarasie, gdy po raz kolejny dostał pytania, kiedy ujawni listę firm, które dorobiły się na ukraińskim ziarnie, a tego się nie spodziewał. Myślał, że sprawa ucichła.

O tym, czy firmy dorobiły się, czy też nie będzie za chwilę, bo to także ciekawy wątek antydialogu, który prowadził Robert Telus z rolnikami.

Ciotka ministra

Wrócę do ciotki ministra… Minister rolnictwa nie widząc już wyjścia z karkołomnej sytuacji chciał żartem zbić pytanie od rolnika z Agrounii, które padło po raz enty. Było nie tylko przez niego, ale także przez Michała Kołodziejczaka wypowiadane, w kółko. „Lista firm, wtedy idziemy dalej i rozmawiamy” – i tak bodajże ze 30 razy. Od tego zaczęło się owiane (nie)sławą spotkanie ministra z rolnikami spod znaku Agrounii, do którego doszło 27 lipca br.

Robert Telus w końcu rzekł: „minister Telus ma ciotkę, która handlowała zbożem”. Od razu otrzymał ripostę od pytającego rolnika: „pan to powiedział”. Wymiana zdań na temat tajemniczej listy trwała dobrych kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt minut i jak wiemy niczym się nie zakończyła. Minister niby listę ma, ale jakby jej nie miał. Nie wiadomo, bo kluczy i kręci w tym temacie, jak cygan słońcem.

Rolnicy przyszli do ministra z prostym żądaniem, jak okazuje się i wbrew temu co po spotkaniu na konferencji prasowej mówił minister wraz ze swoimi zastępcami (J. Kowalskim, K. Cieciórą i R. Romanowskim). Przyszli po listę firm. Najpierw zapowiadali, że jeśli nie otrzymają jej, to nie wyjdą z resortu, jak wiemy odpuścili, bo po ponad godzinnej wymianie zdań, bo nie rozmowy, opuścili budynek ministerstwa rolnictwa, mimo tego, że listy nie otrzymali.

Opadł już kurz bitewny, przez Polskę przelała się fala hejtu to na jednych to na drugich, takim oto kłótliwym jesteśmy narodem, a ponieważ wspomniana wymiana zdań została oceniona pod kątem dobrych manier (rolnicy z Agrounii nie proszeni wtargnęli do budynku) nadeszła pora przyjrzeć się faktom, zostawiając na boku konwenanse towarzyskie, choć od tych przyznam szczerze trudno uciec z jednego powodu – po prostu próżno ich szukać w „zarządzie” resortu rolnictwa. A gdzie chrześcijańskie gość w dom, Bóg w dom?

Kto dołki kopie...

Fakty są takie, że minister Telus obiecał nie tylko rolnikom, wszystkim Polakom (w serwisie X), że ujawni listę firm, które importowały z Ukrainy zboże. Od razu wsparł go w tym Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa podsyłając prawne rozwiązanie dla tej sytuacji, czyli wskazując na unijne przepisy, które zezwalają na takie posunięcie ministrowi Telusowi. A co zrobił minister rolnictwa? Powiedział, że Unia Europejska kładzie kłody pod nogi Polsce, tuż przed tym, jak wspomniał o swojej ciotce. Czyżby panie ministrze? Dalej fakty są następujące. Dopiero co minęło 100 dni rządów Telusa w polskim rolnictwie i listy nadal nie ma. Tłumaczył się, że nie pozwala mu na to Krajowa Administracja Skarbowa, ale w te tłumaczenia już nikt nie wierzy, tym bardziej, że wcześniej dostał mocne unijne wsparcie. Poza tym, jak wygląda jego tłumaczenie w tej kwestii, wobec przełamywania barier niemożności rządu Zjednoczonej Prawicy odmieniającej słowo imposybilizm przez wszystkie przypadki? Wygląda marnie.

Od 24 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 UE-27 sprowadziła z Ukrainy łącznie 23,2 mln t zbóż (w tym ponad 2/3 kukurydzy) oraz 10,8 mln t nasion i produktów oleistych, łącznie 34 mln t.

Udział Polski w tym imporcie to 2,8 mln t zbóż i 2,7 mln t oleistych, razem 5,5 mln t.

Kraje UE, które importowały najwięcej zbóż z Ukrainy w okresie 24.03.2022-30.06.2023 w tonach to: Hiszpania - 7 095 929; Polska - 2 820 348; Holandia - 2 224 721; Rumunia - 2 138 863; Węgry - 2 005 619 (...) Niemcy - 646 058.

Kraje UE, które importowały najwięcej oleistych z Ukrainy w okresie 24.03.2022-30.06.2023 w tonach to: cała UE - 10 764 891; Polska - 2 721 964; Bułgaria - 1 496 508; Rumunia - 1 147 883; Holandia - 977 963; Węgry - 925 814 (...) Francja - 529 730; Niemcy - 436 167.

Dalej o zbożu… i prokuraturze

Zapisałem jeszcze kilka cytatów pochodzących z ust ministra ze spotkania z Agrounią, które nie są wyrwane z kontekstu, jednakże mam poważne wątpliwości – co jestem zmuszony podkreślić – czy minister zdaje sobie do końca sprawę z tego co mówi? Mówiąc wprost, plecie co mu ślina na język przyniesie.

Robert Telus oświadczył: „Ja rozmawiałem z firmami i one mówią, że nie mają nic do ukrycia”. To w czym problem panie ministrze? Skoro nie mają nic do ukrycia, to dlaczego zwleka pan z publikacją listy? Kolejny cytat z ust samego ministra: „Ta lista jest bardzo długa, wszyscy którzy mieli możliwość handlowali zbożem. Ci co sprowadzali go zrobili to zgodnie z prawem unijnym, dorobili się czy nie to jest inna rzecz” i dalej w jednym ciągu: „problem jest w tym, że firmy chciały nas oszukać na zasadzie technicznego zboża i to jest większy problem, który powinniśmy razem rozwiązać”.

Znowu ta Unia. Prawdziwa językowa łamigłówka. Język giętki powiedział wszystko co pomyślała głowa? Dorobiły się firmy na imporcie, czy też nie, minister nie wie, choć rozmawiał z nimi, najwyraźniej nie zapytał, bo dyskusja toczyła się o liście.

Minister powrócił do tematu zboża technicznego i oszustwa z nim związanego. Znowu same niejasności. Uwaga – co wynika ze słów ministra – ten problem powinniśmy rozwiązać razem. Podkreślę – razem! Rolnicy wszak do nich zwracał się, minister Telus, Polacy, ktoś jeszcze jest chętny do pomocy? Pan Telus kpi sobie z nas wszystkich, tak jak inni politycy z szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli z Suwerennej do niedawna Solidarnej Polski. Idę o zakład, że prokuratura w Rzeszowie zrobi dużo w tej sprawie, żeby światła dziennego nie ujrzały akta sprawy, którą przywołał pan Telus. Ukręci jej łeb? Zapytałem o postępy prac w sprawie przywozu ziarna technicznego z Ukrainy do Polski? Czy prokuratura przedstawiła akt oskarżenia w tej sprawie komukolwiek, jakieś firmie? Jeśli tak, komu, jakiej? Odpowiedź: „Sprawa, o którą pan zapytuje jest na etapie postępowania przygotowawczego. W śledztwie wobec nikogo nie został wystosowany akt oskarżenia. Z uwagi na dobro śledztwa aktualnie nie mogę udzielić szerszych informacji” – napisała rzeczniczka organów ścigania. Wyświechtana regułka. Zastanawiacie się od kiedy na tym pracują? Od kwietnia ta wskazana, czyli rzeszowska, bo wcześniej przed jej wytypowaniem przez Prokuratora Generalnego, oddzielnymi sprawami zajmowali się inni instygatorzy. A kiedy wypłynął temat zboża technicznego? W zeszłym roku.

O imporcie ciąg dalszy

Listy nie ma i nie będzie. Przedstawione powyżej fakty skłaniają mnie do wydania takiego osądu, choć sam nigdy nie zabierałem zdania w powyższej sprawie. Prokuratorzy są w lesie ze śledztwem. Oto zbożowy chaos. Kiedy minister Telus mówił w kwietniu br., że ujawni listę importerów, bo jest to winien Polakom, zastanawiałem się, po co? Co zmieni jej publikacja? Nic, zupełnie nic, byłem o tym przekonany. Byłem wtedy też pewien, że on wypowiadając te słowa, nie miał wówczas pojęcia z czym się mierzy, i o jakich pieniądzach jest mowa i kto za nimi stoi. Być może i miał szczere chęci, ale jego polityczni kompani odwiedli go od tego pomysłu, bo zdają sobie sprawę, jak niebezpieczna dla nich byłaby ta publikacja. Dziennikarze mieliby co robić przez dni, a może i miesiące łącząc odpowiednie kropki na biznesowo-politycznej kolorowance. Telus zabrnął w ślepy zaułek i żeby nie stracić honoru po raz kolejny (raz już go utracił głosując posłusznie na partyjny rozkaz za piątką dla zwierząt) nie ma teraz wyjścia, no chyba, że zamierza odejść. Przecież politycy dotrzymują słowa!