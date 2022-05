Auchan nie planuje opuszczenia Rosji ani jakichkolwiek zmian jeśli chodzi o strategię działania na tym rynku. To odpowiedź na pogłoski o możliwości sprzedaży rosyjskiego biznesu przez francuską sieć - podaje portalspożywczy.pl

Francuski detalista Auchan nie planuje zmiany swojej strategii obecności w Rosji ani struktury lokalnych operacji - poinformował Reuters. Oddział firmy w Rosji odpowiedział na prośbę o komentarz po tym, jak lokalne media zasugerowały, że firma może przekazać kontrolę nad swoimi rosyjskimi strukturami zewnętrznemu podmiotowi.

Jak Auchan tłumaczy decyzję o pozostaniu w Rosji?

Tłumaczenie jest podobne do tego prezentowanego przez inne zachodnie firmy, które zdecydowały się na pozostanie na rosyjskim rynku. W marcu dyrektor generalny, Yves Claude, powiedział, że obawia się, iż w przypadku wycofania się z Rosji firma ryzykuje utratę aktywów lub narazi lokalnych menedżerów na potencjalne kłopoty prawne. Wówczas Claude dodał, że firma pozostanie również na Ukrainie, gdzie jej 43 supermarkety i około 6000 pracowników, w tym w regionach dotkniętych wojną, działają w "ekstremalnych warunkach".

- Najważniejsze dla nas jest utrzymanie naszych pracowników i zapewnienie realizacji naszej podstawowej misji, jaką jest dalsze żywienie ludności w tych dwóch krajach - zapewnił dyrektor generalny.

Podobne stanowisko firma zakomunikowała w środę w przesłanym agencji Reuters oświadczeniu.

Główną misją Auchan Retail Russia jest dostarczanie ludności produktów wysokiej jakości po przystępnych cenach. Obecnie Auchan nie planuje żadnych zmian w swojej strategii ani w organizacji firmy jako całości.

Auchan zatrudnia w Rosji około 30 tys. pracowników, ma 231 sklepów i prowadzi działalność e-commerce. Należy, obok Decathlona i Leroy Merlin, do francuskiej grupy Mulliez. Po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego firma, jak i cała grupa Mulliez, postanowiła pozostać na rosyjskim rynku. Pod koniec marca Auchan ogłosił tę decyzję, co skłoniło Ukrainę do wezwania do bojkotu sieci.

Auchan w ubiegłym roku zanotował sprzedaż na poziomie wartości 3,2 mld euro, czyli około 10% swojej globalnej sprzedaży.

Tymczasem w Polsce zarówno Auchan wciąż boryka się z akcjami protestacyjnymi i negatywnym odzewem w mediach społecznościowych. Niemniej firma rozwija nów się i inwestuje w swój sklep internetowy i zakupy online. W ofercie internetowej znajdą się nowe kategorie produktów niespożywczych (np. sprzęt RTV i AGD), w tym towary wielkogabarytowe.