Czy korupcja w Ukrainie stanowi wyzwanie dla procesu odbudowy? Chyba tak właśnie uznano, bo powstaje „Kodeks postępowania dla organizacji działających w Ukrainie” - inicjatywa na rzecz transparentności i walki z korupcją.

Fundacja World For Ukraine, amerykańska organizacja humanitarna Ukraine Focus oraz waszyngtońskie Center for Strategic and International Studies (CSIS) wspólnie zapraszają organizacje pozarządowe do podpisania „Kodeksu postępowania dla organizacji działających w Ukrainie (Code of Conduct)”. Celem inicjatywy jest zapewnienie skuteczności działań pomocowych dla Ukrainy, poprzez eliminację zachowań korupcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu transparentności.

Wyeliminować łapówkarstwo

W efekcie trwającej od niemal półtora roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tysiące organizacji pozarządowych kontynuuje swoje wysiłki, zapewniając produkty pierwszej pomocy, wyroby medyczne, pomoc psychologiczną oraz schronienie dla osób dotkniętych wojną. Te wysiłki nie byłyby możliwe, gdyby nie dotacje płynące z instytucji rządowych i środków prywatnych. Same Stany Zjednoczone zadeklarowały co najmniej 73 mld euro wsparcia od lutego 2022 roku.

Pomoc dla ludności Ukrainy, w tym długofalowe plany odbudowy szkół, szpitali, fabryk oraz obszarów mieszkalnych, będą uzależnione od wsparcia międzynarodowych interesariuszy. Skuteczne wsparcie w odbudowie gospodarki wymaga przestrzegania przez wszystkie zaangażowane strony zbioru zasad, które zapewnią większą transparentność i wyeliminują niepożądane zjawiska, takie jak korupcja i łapówkarstwo.

- Międzynarodowe postrzeganie korupcji w organizacjach pozarządowych grozi zmniejszeniem hojności darczyńców, których środki są pilnie potrzebne w zbliżającej się fazie odbudowy - piszą Brock Bierman (Ukraine Focus), Daniel Runde (CSIS) i John Hewko (Rotary International) w niedawnym artykule w The Chicago Tribune. - Aby wykorzenić skorumpowane organizacje i zapewnić opinię publiczną, że darowizny są wykorzystywane skutecznie i wydajnie, organizacje pozarządowe działające na Ukrainie powinny zgodzić się na wspólny kodeks postępowania.

Praca u podstaw

Jedną z zasad, które znalazły się w kodeksie, jest pełna transparentność w odniesieniu do członków zarządu danej organizacji i wszelkich osób w nią zaangażowanych, w tym przeciwdziałanie jakimkolwiek przejawom nieuczciwych działań noszących znamiona korupcji. Sygnatariusze kodeksu zobowiązują się też do przeprowadzania regularnych konsultacji w celu ustalenia najbardziej skutecznych form pomocy i monitorowania jej efektów. Ważną przesłanką w tym przypadku jest długoterminowy wpływ podejmowanych działań w obszarach takich jak edukacja, zdrowie, infrastruktura i rozwój gospodarczy. Proponowany kodeks postępowania jest już wspierany przez szereg organizacji, między innymi Rotary International oraz Razom Ukraine, Future for Ukraine, Project Nadiya i Let’s Do It Ukraine.

- Odbudowa Ukrainy to jedno z największych wspólnych wyzwań dla Europy w nadchodzących latach - mówi Rafał Dutkiewicz, prezes Konfederacji Pracodawców RP. - By mu sprostać, niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów oraz ścisła współpraca z ukraińskimi władzami na wszystkich szczeblach, w tym także na szczeblu lokalnym. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę uregulowania zasad prowadzenia tych działań, gdyż pomoże to zbudować większe zaufanie i jeszcze bardziej przybliżyć Ukrainę do Europy - także w kontekście europejskich standardów prowadzenia działalności, do których nasze firmy przywiązują ogromną wagę.

„Kodeks postępowania organizacji działających w Ukrainie” ma na celu wsparcie działań pomocowych. Do jego podpisania twórcy kodeksu zachęcać będą wszystkich uczestników konferencji „World For Ukraine Summit 2023. The Road to Freedom and Recovery”, która odbędzie się w dniach 28-29 września br. w G2A Arenie w Rzeszowie/Jasionce. Tematyka ta będzie także przedmiotem panelu dyskusyjnego, w którym udział wezmą inicjatorzy sygnatariusze kodeksu.

O W4UA

Druga edycja szczytu World For Ukraine (W4UA) odbędzie się 28-29.09.2023 r. w G2A Arena w Rzeszowie-Jasionce. Wydarzenie powstało z myślą o integracji licznych interesariuszy, którzy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy. W pierwszej edycji szczytu W4UA wzięło udział niemal 1500 uczestników, reprezentujących ponad 100 organizacji pozarządowych z całego świata, a także reprezentantów władz, samorządów i biznesu z Ukrainy, Polski i wielu innych państw.

Wstęp na szczyt jest bezpłatny.

