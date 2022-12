Już wkrótce na rynku rolno-spożywczym ma zacząć działać nowa spółka KOWR. Czym konkretnie będzie się zajmować?

13 października sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu rolnictwa ws. zmiany planu finansowego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa dot. przekazania środków do KOWR na powołanie nowej spółki, która miałaby działać na rynku rolno-spożywczym.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zapowiedział wówczas, że spółka ta zostanie utworzona „do wykonywania zadań w zakresie wspierania i rozwoju sektora rolno-spożywczego” i „będzie miała możliwości inwestowania poprzez przejmowanie upadających na rynku rolno-spożywczym zakładów np. przetwórczych, magazynów, chłodni”.

Nowa spółka KOWR otrzymała już 200 mln zł na start.

KOWR ma nową Rolno-Spożywczą Spółkę Inwestycyjną

Redakcja farmer.pl zwróciła się do KOWR z prośbą o przybliżenie szczegółów dotyczących tej nowej spółki.

- Spółka została utworzona przez KOWR w dniu 14.10.2022 r. pod firmą „Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna” Sp. z o.o., z kapitałem zakładowym w wysokości 200 mln zł. Będzie ona miała możliwości inwestowania, poprzez przejmowanie i restrukturyzowanie upadających na rynku rolno spożywczym zakładów. W założeniu ma być to aktywny podmiot, który poprzez swoją działalność zajmie się stabilizacją rynków rolnych. Jak każda spółka prawa handlowego powołana jest w celu realizowania przyjętej przez założycieli strategii oraz generowania zysku. Do czasu uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, spółka jest spółką w organizacji - odpowiedziała nam Karolina Gaweł, rzecznik prasowy KOWR.

Czyli niewiele więcej - póki co - wiemy. Czekamy zatem na rozwój wydarzeń w tym temacie.