O dwutlenku węgla i problemach związanych z jego nadmierną emisją słyszymy już od dość dawna. Jest on wymieniany jako jeden z czynników odpowiadających za globalne ocieplenie i tym samym za zmiany klimatu.

Zacznijmy jednak od tego, czym jest dwutlenek węgla. Jest to gaz bezbarwny i niepalny o kwaskowatym smaku, około 1,5 raza cięższy od powietrza, rozpuszczający się w wodzie i tworzący z nią kwas węglowy. Pierwszy zwrócił na niego uwagę flamandzki lekarz, fizjolog i alchemik Johann Baptista van Helmont. W XVII wieku spalił on odmierzone 28,12 kg węgla i uzyskał jedynie 0,45 kg popiołu. Doszedł do wniosku, że reszta to „duch drewna”, spiritus silvester, i nazwał go gazem.

Mało go, ale jest ważny

W naturze gaz ten występuje w atmosferze w stanie gazowym w śladowych ilościach, około 0,04 proc. (400 ppm), ale objętość atmosfery powoduje, że odpowiada to ilości 3 200 mld ton CO2 i odpowiednio 870 mld ton węgla. Warto wspomnieć, że w okresie kambryjskim, 500 milionów lat temu, stężenie CO2 było 10 razy wyższe niż obecnie, ale podczas ostatniego zlodowacenia 2 miliony lat temu wynosiło ono zaledwie 180 ppm. Obecnie wzrost ilości CO2 w atmosferze wynosi około 2 ppm na rok i według pomiarów naukowców w obserwatorium Mauna Loa na Hawajach wykonanych w maju tego roku wyniosła ona 421 ppm. Dwutlenek węgla jest częścią obiegu wody w przyrodzie, powstaje w procesie oddychania i spalania oraz przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Z atmosfery jest pochłaniany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Coraz wyższe stężenie CO2 w atmosferze przyczynia się do ocieplenia klimatu.

Dekarbonizacja

Węgiel możemy sekwestrować na dwa sposoby: geologiczny i biologiczny. Podczas tego pierwszego dwutlenek węgla jest sprężany, aż stanie się cieczą i następnie wtłaczany pod ziemię do porowatych formacji skalnych. Tam zostaje uwięziony. Drugim sposobem jest sekwestracja biologiczna, dzięki której można sekwestrować węgiel w środowisku wodnym, lasach oraz w glebie. Właśnie ta biologiczna sekwestracja CO2 w glebie wzbudziła w ostatnich latach duże zainteresowanie naukowców, nas także ten ostatni sposób interesuje najbardziej – z punktu widzenia rolniczego. Naukowcy pod kierownictwem Keitha Paustiana szacują zdolność gleb do gromadzenia CO2 na 4-5 GT CO2 na rok, co może znacząco przyczynić się do ratowania naszego klimatu.

Carbon farming

Zostawmy jednak klimat na boku i skupmy się na korzyściach, jakie może przynieść sekwestracja węgla dla gleby. Cały proces gromadzenia węgla w glebie został nazwany rolnictwem węglowym (ang. carbon farming) i oznacza zastosowanie takich praktyk, dzięki którym możliwe jest gromadzenie tego pierwiastka w materiale roślinnym oraz w glebie przede wszystkim w formie materii organicznej. Sprzyjające odkładaniu węgla praktyki to przede wszystkim odejście od uprawy płużnej, która utlenia węgiel oraz stosowanie międzyplonów i poplonów. To także prawidłowy płodozmian, który w swoim cyklu poprawia bilans materii organicznej w glebie. Rośliny dzięki swemu rozwojowi są w stanie związać węgiel z atmosfery i odłożyć go w sobie, a potem w formie materii organicznej w glebie. Według badań spora część CO2 obecnego w atmosferze pochodzi właśnie z intensywnie uprawianych gleb. Taka uprawa powoduje rozrywanie agregatów glebowych, gwałtowny wzrost aktywności mikroorganizmów i większą dostępność składników pokarmowych, co tłumaczy wyższe plony po orce. Jednak ten wzrost jest krótkotrwały i prędzej czy później – w zależności od gleby – powoduje degradację struktury, większą jej podatność na erozję i w konsekwencji obniżenie produktywności.

Więcej węgla to lepsze plony

Uprawa gleby zgodnie z zasadami rolnictwa węglowego prowadzi do powolnego, ale systematycznego wzrostu jego zawartości w glebie. Więcej węgla to więcej materii organicznej oraz w konsekwencji więcej próchnicy. Jej zawartość w glebie ma wielkie znaczenie, bowiem jej wzrost o 1 proc. oznacza zdolność do zatrzymania 150 t wody na ha. Na glebach lekkich próchnica „zlepia” glebę, prowadząc do zmniejszenia ich przepuszczalności. Natomiast na lekkich wzrost zawartości materii organicznej powoduje zwiększenie ich przepuszczalności. W obu przypadkach poprawia się również struktura gleby, co ułatwia uprawę. Zwiększa się także pojemność sorpcyjna gleby, co pozwala na zatrzymanie w niej większej ilości składników pokarmowych. Poprawia się też jej odporność na erozję wietrzną i wodną oraz zwiększa się jej aktywność biologiczna. Końcowym efektem jest poprawa efektywności gospodarowania. Słowem zakończenia warto przypomnieć, że zawartość materii organicznej w glebie w naszym kraju w ciągu kilkunastu ostatnich lat spadła o 40 proc. i jest najniższa wśród krajów EU. Oczywiście ta zawartość po części wynika z rodzaju gleb, jakimi dysponujemy, ale także z nieprawidłowego płodozmianu i intensywnej uprawy zmniejszającej bilans materii organicznej. Miejmy nadzieję, że dekarbonizacja będzie szansą na polepszenie jakości gleb i być może przyczyni się do pozytywnej zmiany klimatu.