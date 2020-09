Bank BNP Paribas: Nowe szanse dla eksporterów polskiej żywności

Pandemia przyniosła pogorszenie sytuacji w eksporcie żywności w porównaniu z rekordowo dobrym początkiem roku. Jak w tym kontekście radzą sobie polscy eksporterzy i gdzie mogą szukać szans na zarobek? O tym 7 września dowiedzieć się mogli przedsiębiorcy z polskiej branży spożywczej.

- Spadek eksportu żywności z Polski spowodowany pandemią był bardzo wyraźny w drugim kwartale porównaniu do rekordowo dobrego początku roku. Jednak wartości eksportu wyrażone w złotych nie obniżyły się w analogicznych miesiącach poniżej poziomów z lat 2018-2019. Najbardziej ucierpiał rynek produktów świeżych (mięso oraz warzywa i owoce). Przy czym główną przyczyną były problemy z logistyką, spowodowane obostrzeniami oraz załamanie się kanału HoReCa, a nie popytu na te kategorie żywności. Patrząc na konsumenta europejskiego, widzimy niską korelację pomiędzy spadkiem PKB, a wydatkami na produkty spożywcze – zauważył Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub Grupy BNP Paribas.

Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek żywności są zachowania konsumentów. Okazuje się jednak, że większość z nas nie zmieniła swoich zachowań w związku z epidemią. Co prawda konsumenci w niektórych krajach chętniej gotowali w domu, inwestowali w sprzęt do domowego wypieku pieczywa, ale nie wpływało to znacząco na ich zakupy spożywcze. Widoczny był np. wzrost zakupów puszkowanego jedzenia, jednak, jak się okazało, głównie na zapas, bo spożycie takiej żywności nie wzrosło. Jak pokazują dane historyczne, poprzedni światowy kryzys 2008-2010 nie zaburzył także głównych trendów konsumenckich. Pozwala to sądzić, że trendy widoczne przed pandemią, wśród których istotne są etyka w procesie przygotowania produktu czy organiczny sposób produkcji – najprawdopodobniej zostaną utrzymane. Doświadczenia wcześniejszych kryzysów pokazują też, że spora grupa firm potrafi wykorzystywać taki moment do zwiększania sprzedaży i poprawy rentowności, a firmy z sektora konsumenckich dóbr podstawowych, w tym spożywczych, wypadają w badaniach lepiej niż przeciętna.

- Spotkanie organizowane w ramach PHZ było okazją, aby przyjrzeć się obecnej sytuacji sektora spożywczego w Europie i ocenić szanse zaistnienia polskich eksporterów żywności na tamtejszych rynkach w okresie, gdy w większości otrząsnęły się one z pierwszej fali zamrożenia gospodarki – mówił Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Podczas internetowej konferencji „Żywność – eksport – pandemia – nowe szanse” Swoje analizy przedstawiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub Grupy BNP Paribas. Prezentacje ekspertów były wstępem do dyskusji z udziałem przedsiębiorców i doradców działających w sektorze produkcji żywności. Spotkanie podsumował Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Program Handlu Zagranicznego to cykl konferencji na temat współpracy polskich przedsiębiorców z partnerami zagranicznymi z różnych krajów, organizowanych dwa razy w ciągu roku począwszy od wiosny 2018 r. Dotychczas odbywały się one w wybranych miastach w Polsce, w tym roku dostępne są online. Inicjatywa jest realizowana przez Bank BNP Paribas Polska we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), wywiadownią gospodarczą Bisnode oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).