Sprzedawcy energii będą zobowiązani do wprowadzenia nowych taryf dynamicznych do swojej oferty od 2024 r. Cen prądu będą się w takich taryfach zmieniały w zależności od np. godziny lub pory czasowej. Teoretycznie będzie można płacić niższe rachunki za energię elektryczną. Przykład niemiecki pokazuje, że niekoniecznie.

Konsument będzie mógł kupować energię elektryczną, kiedy będzie ona najtańsza, a jak najmniej ją zużywać kiedy ceny wzrosną. I tu pojawia się istotne pytanie kiedy ta energia będzie tania, a kiedy będzie drożeć w ciągu dnia

Pomocna do zrozumienia tego mechanizmu jest analiza rynkowych, godzinowych cen prądu RCE (będzie wykorzystywana do rozliczania prądu z fotowoltaiki od 1 lipca) 2024 r., która uświadomi was, że korzystanie z dynamicznych taryf i zmieniających się cen prądu może być ogromnym wyzwaniem bez uzbrojenia się we właściwe narzędzia czyli magazyn energii i inteligentne sterowanie zużycia energii elektrycznej.

Mały wybór i zazwyczaj brak oszczędności cenowych – dla większości gospodarstw domowych w Niemczech dynamiczne taryfy za energię elektryczną nie są opłacalne. Tak wynika z analizy rynku przeprowadzonej przez niemiecką porównywarkę Verivox.

Prawo unijne zobowiązuje Polskę do wprowadzenia nowych, dobrowolnych taryf dynamicznych od 2024 roku. Nowe przepisy prawa energetycznego powinny być zatwierdzone od nowego roku.

Jednak aby w pełni one obowiązywały to musi być spełnionych szereg wymagań, które tworzą bariery zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów energii elektrycznej. Jakie to bariery?

Bariery wprowadzania taryf dynamicznych w Polsce

Wprowadzenie taryf dynamicznych do oferty sprzedawców wymaga wymiany liczników energii elektrycznych. Oznacza to konieczność modernizacji sieci energetycznej.

Określenie kto i na jakich zasadach poniesie koszty wymiany i montowania nowoczesnych liczników. Czy liczniki będą wymieniane w pierwszej kolejności dla konsumentów, którzy będą przechodzili na taryfy dynamiczne?

Proces instalacji inteligentnych liczników rozpocznie sia najwcześniej za ok. 3 lata. Dopiero jak będą one zamontowane to odbiorcy końcowi będą mogli dobrowolnie wybrać czy chcą rozliczać zużycie prądu w taryfach dynamicznych.

Ponadto odbiorcy końcowi będą musieli zamontować systemy inteligentnie sterujące zużyciem prądu tak aby mogli oni oszczędzać na energii elektrycznej korzystając ze zmiennych cen prądu w taryfie dynamicznej.

Oznacza to też że niezbędna będzie inwestycja w magazyn energii który będzie ładował się gdy ceny prądu będą najniższe, a gdy wzrosną to odbiorca końcowy będzie wykorzystywał prąd zmagazynowany tak aby za niego nie przepłacać.

Magazyn energii o pojemności 10 kWh to ponad 20 tys. zł. Oczywiście będą do tego dedykowane rządowe dotacje wprowadzanie, ale koszt zakupu jest dosyć duży i może stanowić barierę dla wielu konsumentów.

Warto też zastanowić się jak będą działały taryfy dynamiczne. Najlepiej na podstawie godzinowych cen prądu RCE.

Jak będą działały taryfy dynamiczne w Polsce? Pomoże nam to zrozumiem RCE

Przykładowe ceny za wyprodukowanie energii elektrycznej w dobie handlowej dla właścicieli fotowoltaiki. Niektóre ceny są ujemne w godzinowej stawkach RCE, ale niektóre 3 razy droższe. Czy tak będą kształtowały się taryfy po dynamicznych stawkach 2024 r.? Foto. TGE

Przeanalizujmy więc, kiedy ceny prądu są najniższe, a kiedy najwyższe na podstawie cen prądu w godzinowej stawce RCE, na podstawie której będą sprzedawać energię elektryczną właściciele fotowoltaiki rozliczający się w systemie net-billing od 1 lipca 2024 r..

RCE godzinowa pokazuje w jakich godzinach ceny za 1 MWh energii elektrycznej są najwyższe, a w jakich godzinach są najniższe. I podobnie te ceny będą najprawdopodobniej kształtowały się w taryfach dynamicznych.

Obserwując poszczególne dni, gdzie rozlicza się prąd z fotowoltaiki w godzinowej stawce RCE widzimy wiele przedziałów czasowych, kiedy ceny są bardzo niskie lub nawet ujemne.

Na powyższym wykresie od godz. 10:00 do 17:00 ceny oferowane za prąd w rozliczeniu godzinowym RCE są najkorzystniejsze - wtedy najmniej osób zużywa energię elektryczną. Większość z nas w tym czasie jest w pracy i nie korzysta z mediów domowych, pralki czy zmywarki. Niepotrzebne jest też tak ogrzewanie domu.

I tak samo w taryfach dynamicznych, ceny prądu będą najprawdopodobniej najniższe w podobnych godzinach, czyli od 10:00 do 17:00, gdy jest najniższy popyt na energię elektryczną.

Oczywiście nie ma co się łudzić że za zużycie prądu gdy ceny ujemne to sprzedawca będzie nam płacić. Pewnie będą wprowadzane minimalne i bardzo atrakcyjne ceny za prąd w tych porach godzinowych.

I to właśnie w tych godzinach najlepiej będzie właścicielom mieszkań zwiększyć zużycie prądu lub go magazynować. Okazuje się, że tak mało opłacalna inwestycja w magazyn energii zaczyna być coraz bardziej sensowna.

Jednaj jak spojrzymy dalej na godzinowy rozkład cen prądu RCE są takie godziny - szczególnie od godziny 18:00 do godziny 24:00, gdzie trafimy nawet dwu, trzykrotnie, czy nawet 4-krotnie wyższe ceny prądu. Według tej tabeli najwyższa cena za prąd wyniosła o 20:00 i wynosiła 418 zł za 1 MWh czyli ok. 0,418 zł za 1 kWh.

To jest czas, kiedy jest najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Większość z nas zaczyna intensywnie korzystać z mediów domowych i oświetlenia. Najprawdopodobniej w tych godzinach ceny prądu w taryfach dynamicznych też będą najwyższe.

Chcemy wam j uświadomić jak taryfy dynamicznie będą działały i że ten prąd nie zawsze będzie tani kiedy wy tego będziecie chcieli i mogli z niego skorzystać. Oczywiście nie ma co się łudzić że sprzedawca energii będzie nam płacić za ro że zużywamy prąd o godz. np. 13 gdzie według tabeli wyniosła ona -29,59 zł za 1 MWh, ale wtedy ceny za prąd będą najniższe nawet niż w taryfach stałych typu G11.

Niestety, nie będziemy w stanie wszystkich potrzeb energetycznych naszego gospodarstwa domowego zaspokoić w godzinach od 10:00 do 17:00, czyli w czasie kiedy prąd jest najtańszy. Może się okazać, że będziemy musieli skorzystać z wyższych cen w taryfie dynamicznej.

Przekonali się o tym niemieccy właściciele domów, którzy już mogą korzystać z taryf dynamicznych przy zakupie energii eklektycznej.

Mały wybór i brak oszczędności cenowych w niemieckich taryfach dynamicznych

Niemieccy eksperci Verivox ustalili, że w ciągu ostatnich pięciu lat niemieccy konsumenci, którzy przesunęli 10 procent swojego zużycia energii wtedy kiedy ceny energii były najniższe w taryfach dynamicznych to płacili średnio 31,46 centa za kilowatogodzinę (kWh).

Jednocześnie w najtańszej taryfie stałej za prąd, niemieccy klienci płacili średnio zaledwie 30,92 centów/kWh. Giełdowe taryfy za energię elektryczną były o 3,3 proc. droższe od najtańszej taryfy stałej.

Choć w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzały się fazy, w których niemieckie taryfy dynamiczne były również tańsze, to podlegają one ogromnym wahaniom cen w Niemczech.

Te ryzyko wahań cen prądu w taryfach dynamicznych nie ponosi jak dotychczas niemiecki dostawca, ale w całości klient w Niemczech. Najprawdopodobniej w Polsce będzie tak samo.

Taryfy dynamicznie nieopłacalne i niepopularne w Niemczech

W dłuższej perspektywie wysiłek związany z planowaniem zużycia energii elektrycznej w najbardziej opłacalnym momencie nie jest jeszcze opłacalny z punktu widzenia kosztów. Inteligentne rozwiązania i magazynowanie mogą to zmienić w przyszłości.

Jednak obecnie są taryfy dynamicznie cen prądu nawet w Niemczech są mało popularne. Pokazuje to badanie Verivox przeprowadzone w 50 największych miastach w Niemczech. Klienci rzadko otrzymują konkretną ofertę z taryfami dynamicznymi id sprzedawców energii zazwyczaj w największych miastach. Ceny i warunki taryf dynamicznych zazwyczaj podawane są wyłącznie na zapytanie. W większości niemieckich miast trudno znaleźć oferty dotyczące taryf dynamicznych u lokalnego dostawcy prądu.