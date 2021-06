Dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaiczne - zalety i wady

Zarówno w ogólnopolskich jak i branżowych mediach coraz szerzej omawiany jest temat powstających w naszym kraju elektrowni fotowoltaicznych. Farmy fotowoltaiczne rozwijane na terenach dzierżawionych od rolników stały się głównym filarem rozwoju zielonej energii w Polsce. Jakie są korzyści dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną? A jakie ryzyka czekają na rolników wydzierżawiających ziemię pod farmę fotowoltaiczną?

Fotowoltaika – energia przyszłości

Polska jest obecnie najszybciej rosnącym rynkiem fotowoltaiki w Europie. Farmy fotowoltaiczne powstają w całym kraju, a niejeden rolnik zetknął się już z przedstawicielem dewelopera farm fotowoltaicznych, który chciał podpisać z nim umowę dzierżawy gruntu. Na rynku można spotkać dwa typy podmiotów podpisujących umowy dzierżawy: część z nich chce uzyskać niezbędne pozwolenia, a następnie wybudować farmę i sprzedawać energię. Inne działają jako de facto pośrednicy i wkrótce po podpisaniu umowy dzierżawy sprzedają ją innemu podmiotowi, który będzie ostatecznym inwestorem budującym farmę fotowoltaiczną.

Jakie korzyści płyną z dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną?

Najważniejszym powodem dla którego rolnicy decydują się na wydzierżawienie swojej ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej jest oczywiście możliwość uzyskania wyższych przychodów w porównaniu z uprawą ziemi o niskiej klasie gleby bądź z jej dzierżawą na cele produkcji rolnej. Wysokość aktualnych czynszów dzierżawnych oferowanych przez firmy działające na rynku przekracza już 10 000 zł rocznie za hektar.

Długi okres trwania umowy jest niezbędny dla inwestora budującego elektrownie fotowoltaiczne. Inwestycja rzędu paru milionów złotych musi funkcjonować przez dłuższy czas, aby zapewnić właścicielowi farmy osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Nie należy jednak traktować długiego okresu jako wady - czynsz uzyskiwany z dzierżawy ziemi pod farmę fotowoltaiczną jest stabilną formą dochodu w długim okresie (standardowy czas trwania umowy to 29 lat). Przychody z czynszu dzierżawnego są dziedziczone razem z własnością gruntu, w związku z czym niektórzy rolnicy traktują to jako sposób na zabezpieczenie na przyszłość dla dzieci bądź innych członków rodziny.

Ponadto jest to przychód niezależny od potencjalnych recesji gospodarczych, czy od zmian pogodowych i klimatycznych (w przeciwieństwie do uprawy na cele produkcji rolnej). Dobrze skonstruowana umowa powinna uwzględniać indeksowanie czynszu o coroczny wzrost inflacji, co zabezpiecza interesy właściciela gruntu (dzięki temu pieniądze z tytułu dzierżawy nie tracą swojej wartości na przestrzeni lat).

Dodatkową korzyścią jest aspekt etyczny oraz troska o środowisko – dzierżawiąc swoją działkę na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej przyczyniamy się do generowania czystej, zielonej energii, dbamy o przyszłość planety, a także zapewniamy dodatkowe korzyści dla naszej gminy, która będzie czerpać przychody z podatku od nieruchomości, którym zostanie obłożona wybudowana farma fotowoltaiczna.

Ryzyka związane z dzierżawą ziemi pod farmę fotowoltaiczną

W trakcie rozmów z naszymi partnerami – właścicielami gruntów, poruszane są przeróżne obawy związane z podpisaniem długoletniej umowy dzierżawy gruntu – wyjaśnia Piotr Sambor specjalista ds. dzierżawy w POL.SOLAR.

- Duże wątpliwości wzbudza odroczenie płatności czynszu o kilkanaście miesięcy od momentu podpisania umowy. Niestety jest to konieczne ze względu na proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Natomiast do momentu uzyskania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wydzierżawiający może nadal pobierać z ziemi wszelkie pożytki, uprawiać ją, jak również pobierać należne dotacje unijne.

Liczne pytania budzi również obowiązek wpisania prawa wynikającego z umowy dzierżawy do księgi wieczystej nieruchomości. Chociaż na pierwszy rzut oka może to wyglądać niepokojąco, to do KW wpisywane jest jedynie prawo dzierżawy – nie własności, hipoteki czy innego prawa do dysponowania nieruchomością. Tak naprawdę wpis do księgi wieczystej jest również korzystny dla wydzierżawiającego, w kontekście innego powodu do obaw tj. zasiedzenia. Wpisanie prawa dzierżawy danej spółki do księgi wieczystej ostatecznie rozwieje wszelkie wątpliwości w przypadku, gdyby nieuczciwy dzierżawca próbował wymusić zasiedzenie nieruchomości w złej wierze. Wpisanie prawa dzierżawy wymaga podpisania umowy dzierżawy u notariusza, w formie z podpisem poświadczonym notarialnie.

- Kolejnym potencjalnym problemem jest kwestia zabezpieczenia płodów rolnych w przypadku, gdyby firma chciała rozpocząć budowę farmy przed okresem zbiorów. W tym wypadku, na życzenie, adresujemy obawy naszych partnerów poprzez odpowiedni zapis, który uprawnia inwestora do rozpoczęcia budowy jedynie w okresie przed lub po zbiorach, np. od września do kwietnia – informuje Sambor.

Jak wybrać właściwego partnera do podpisania umowy dzierżawy?

Współpracując z naszymi partnerami – wydzierżawiającymi grunty pod budowę elektrowni fotowoltaicznych, cenimy sobie pełną otwartość i przejrzystość. Sami zachęcamy do skonsultowania naszego wzoru umowy dzierżawy z niezależnym prawnikiem – wyjaśnia Piotr Sambor. Jako POL. SOLAR budujemy długofalowy wizerunek rzetelnego partnera, nie umieszczamy w naszych umowach żadnych „pułapek” oraz jesteśmy otwarci na wytłumaczenie charakteru jak i negocjacje poszczególnych jej zapisów.

Podpisanie każdej umowy jest poprzedzone szczegółową analizą danej działki – zarówno pod względem technicznym jak i prawnym. Dzięki temu znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo skutecznego doprowadzenia procesu inwestycji do szczęśliwego końca. Koszt wspomnianej analizy ponosi w całości POL.SOLAR.

Ponadto dzięki rozbudowanej sieci przedstawicieli terenowych możemy elastycznie reagować na potrzeby wydzierżawiających, chociażby poprzez zapewnienie umówienia się na spotkanie u notariusza w miejscu i czasie dogodnym dla właściciela gruntu.

Cały proces uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych prowadzimy sami, wkład właściciela gruntu kończy się na podpisaniu umowy – od tego momentu nie mamy potrzeby niepokoić go w żaden sposób. Nie oznacza to jednak, że w tym monecie kontakt z firmą się urywa – na życzenie właściciela informujemy na bieżąco o postępach prac nad dokumentacją elektrowni, jak również nad budową w kolejnych etapach realizacji inwestycji.

