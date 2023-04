Dziś Światowy Dzień Zbiornika do Magazynowania

Dziś jest Światowy Dzień Zbiornika do Magazynowania, a przy okazji 15 - lecie firmy Swimer, fot. Swimer

Światowy Dzień Zbiornika do Magazynowania to - trzeba przyznać - niezwykłe święto, obchodzone co roku 24 kwietnia. Nomen omen - to także okazja do świętowania w firmie Swimer. A dziś szczególnie, bo właśnie mija 15 lat, od momentu jej powstania.

Firma Swimer, została założona przez Łukasza Otrembę w Toruniu dokładnie 24 kwietnia 2008 roku. Tak więc dziś świętuje 15 lat swojej działalności. Firma specjalizuje się w produkcji zbiorników z polietylenu, takich jak zbiorniki do oleju napędowego, nawozów płynnych, wody, a także Adblue. Czytaj więcej Młody rolnik dostał wycisk od Pudziana - Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu całego zespołu, Swimer osiąga sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym, skutecznie wykorzystując przewagi konkurencyjne, wcześniej jako mała rozwijająca się firma, a dzisiaj lider w produkcji zbiorników - podkreśla Przemysław Bochat, dyrektor ds. relacji z klientami w firmie Swimer. Łukasz Otremba, założyciel i właściciel firmy Swimer, podziękował pracownikom, klientom i przyjaciołom firmy wkład w jej rozwój: - Wyznacznikiem dla firmy są wartości takie jak wykwalifikowana kadra, wysoka jakość produktów, długofalowy stabilny rozwój oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów - stwierdził. Czytaj więcej Zbiornik na paliwo o pojemności 2500 l – przegląd ofert i ceny Uznanie klientów Swimer stawia również na innowacyjność i nowoczesny design swoich produktów. Firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. godło Teraz Polska oraz znak jakości Made in Toruń. - Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i cieszymy się, że możemy świętować 15 lat istnienia firmy Swimer. Nasze produkty cieszą się uznaniem klientów, a nagrody i wyróżnienia, które zdobyliśmy, potwierdzają ich wysoką jakość i renomę na rynku. Mimo, że osiągnęliśmy już wiele, jesteśmy świadomi, że ciągle jest wiele do zrobienia. Dlatego w dalszym ciągu skupiany się na rozwoju naszych produktów i zdobywaniu nowych rynków aby móc sprostać wymaganiom klientów i rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się świecie - powiedział Łukasz Otremba. Czytaj więcej Skuteczny sposób na obniżenie podatku od deszczu Dyr. Bochat nie ukrywa, że Swimer planuje dalszy rozwój i wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty. - Jubileuszowy rok będzie dla firmy czasem wielu wyzwań i okazji do świętowania sukcesów - dodaje. Święto branży Data 24 kwietnia to jest ważna nie tylko dla firmy Swimer, ale także dla całej branży rolniczej, transportowej, paliwowej, magazynowej i logistycznej. To dzień, który przypomina o ogromnym znaczeniu zbiorników do magazynowania w wielu gałęziach gospodarki. Święto to też ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli zbiorników w naszym codziennym życiu i podkreślenie ich znaczenia w różnych sektorach przemysłowych. Stanowi też okazję do zwrócenia uwagi na znaczenie bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania zbiorników. Czytaj więcej Magazynowanie wody deszczowej w gospodarstwie rolnym

